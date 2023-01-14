SÖZCÜ gündeme getirmişti, depremzede yaşlı bayanın feryadı duyuldu

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8’lik depremde evi yıkılan ve konteynerde yaşamını sürdüren 84 yaşındaki Nebahat Şen’in yardım feryadını SÖZCÜ’ duyurmuştu. Haberin ardından Elazığ Valiliği Şen’in ihtiyaçlarını giderebilmek için harekete geçti. CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ve yönetimi Sivrice ilçesine giderek Nebahat Şen’i ziyaret etti. Sanatçı ve AHBAP kurucusu Haluk Levent de aileyle ilgili açıklama yaptı.

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8’lik Sivrice merkezli depremde ilçeye bağlı Dedeyolu Köyü’nde Nebahat Şen’e ait olan ev yıkıldı. Deprem sonrasında konteynere yerleştirilen anne Nebahat Şen, kızları Songül ve Firdevs Şen yaklaşık üç yıldır konteynerde yaşamlarını sürdürüyor.

SÖZCÜ’NÜN HABERİ SES GETİRDİ

Yardım taleplerine rağmen yetkililerden yardım alamadıklarını ileri süren Nabahat Şen’in yardım feryadını SÖZCÜ gündeme getirmişti. SÖZCÜ’nün haberi ses getirdi. Elazığ Valiliği Nabahat Şen’e yardım etmek ve ihtiyaçlarını giderebilmek için harekete geçti.

CHP İL BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Haberi sonrasında CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ve yönetimi de Sivrice ilçesine giderek Nebahat Şen’i ziyaret etti.

“TEYZEMİZİN İSYANI HAKLI BİR İSYAN”

CHP’li Duran, Nebahat Şen’in taleplerinin haklı olduğunu ve Elazığlılar olarak bir araya gelip bu taleplerin giderileceğini söyledi.

CHP’li Başkan Duran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Dün akşam haber sitelerine düşen bir haberler Dedeağaç Köyü’ndeki Nebahat teyzemizin, bir isyanını duyduk. Aslında bu isyan, haklı bir isyandı. İçeriğine bakınca ve gelip konuşunca isyanın haklı olduğunu gördük.

*Bunun yanında devletimizin bazı işleyişinden kaynaklı aksaklıkların olduğunu gördük. Burada önemli olan müdahale edebilmek, eksiklikleri giderebilmek ve dertlere çare olabilmek. Elazığ Valiliği’ne teşekkür etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinde haber alır almaz buraya geldiler.

*Gerekli hangi ihtiyaç varsa, talepler neyse kanunlar çerçevesinde yapılması için girişimler başlatılmış ve az önce vali yardımcımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda bir hafta içerisinde tamamlanacağını öğrendik.

*Bundan sonraki süreçte Nebahat teyzenin yanındayız. İhtiyaç konusunda bizim üzerimize ne görev düşerse bundan sonra yanlarındayız. Bundan sonra her şeyi devlet, vatandaş ve tüm Elazığlılar olarak bir arada bu işleri çözeceğiz.

HALUK LEVENT DUYURDU

Sanatçı Haluk Levent de kurucusu olduğu AHBAP derneğinin Nebahat Şen’e aylık olarak erzak yardımında bulunacağını duyurdu.

Şen ailesinin son durumunu sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

“Teyzemizin durumunu araştırdık. Kaldığı konteyner deprem zamanında Ahbap Derneği tarafından alınan konteyner. Şu anda Elazığ valiliği ve AFAD yetkilileri annemizin yanında. Annemizin isteği ısınma sorunu için konteyner önünün kapatılması. Bizler de aylık erzak desteği vereceğiz.”