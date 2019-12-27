SÖZCÜ ile ilgili verilen utanç kararına sosyal medyadan tepki yağdı

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Alaturka Online
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SÖZCÜ gazetesine yönelik algı operasyonunda karar duruşması yapıldı. Tüm iddiaların tek tek çürütüldüğü davada mahkeme SÖZCÜ gazetesi yönetici ve yazarlarına, basın ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek cezalar verdi. Mahkemenin verdiği utanç kararlarına sosyal medyadan büyük tepki geldi. İşte sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları…

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