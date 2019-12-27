SÖZCÜ ile ilgili verilen utanç kararına sosyal medyadan tepki yağdı

SÖZCÜ gazetesine yönelik algı operasyonunda karar duruşması yapıldı. Tüm iddiaların tek tek çürütüldüğü davada mahkeme SÖZCÜ gazetesi yönetici ve yazarlarına, basın ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek cezalar verdi. Mahkemenin verdiği utanç kararlarına sosyal medyadan büyük tepki geldi. İşte sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları…

Davalar görülürken akla, mantığa vicdana başvuruluyor mu acaba. çok yazık #Sözcü — süleyman öz (@soz17suleyman) December 27, 2019

Emin Çölaşan’dan, Necati Doğru’dan, Sözcü Gazetesi’nden FETÖ’cü çıkaran yargı düzeni çürümüştür, kokmuştur. Aklımız, mantığımız ve vicdanımız kabul etmediği gibi, midemiz de kaldırmıyor artık… https://t.co/OMq3VUAXLt — Polat Balkan (@polatbalkan) December 27, 2019

tarih bu garabete imza atanları affetmeyecek bu haksızlıklara dur demek için hukuk bölümünü seçtik biz ortada tek bir delil yokken masumiyet karinesi ihlal edilip delil olay ilişkisi görmezden gelinerek intikam saikiyle ceza yağdırılmış asla kabul edilemez bu — Sadıkcan Morcicek (@Morcicek_23) December 27, 2019

Bu saatten sonra kimse bana FETÖ ile mücadele ediyoruz masalını anlatmasın FETÖ hala devletin en kritik yerlerinde yoksa bu skandal kararlar çıkmazdı… birileri FETÖ nün kucağındayken bir tek SÖZCÜ karşı çıkıyordu bunlara…. — yalnız metalci (@ZMetalci) December 27, 2019

Akp Fetoyu Yıllarca Yere Vuran Gazetecileri Yargılıyor Komedi Gibi — Hayriye (@hayriye19071965) December 27, 2019

Emin Çölaşan ve FETÖ… Bundan daha saçma daha gerizekâlı daha adaletsiz bir karar olamaz. Rahmetli Kamer Genç’ i FETÖ’cülük ile suçlamak gibi birşey. Kimse bu ülkede Adalet var demesin; Adalete; Vicdandan yoksun Hakim ve Savcılar başta olmak üzere bu iktidar tecavüz etmiştir!! — ZazA_Turgay (@Turgay_62_ZazA) December 27, 2019

Tarih tekerrür ediyor, bir zamanlar kumpas ve Ergenekon davasının savcısı hakimi alkışlanıyordu, yarın kandırıldık aldatıldık diye yüce Türk milletinden özür dileyecekler — Güner (@guenerm) December 27, 2019

Yazıklar olsun, başta Emin Çölaşan ve Necati Doğru olmak üzere Sözcü yazarlarından da Fetöcü çıkardılar ya, diyecek bir şey kalmadı artık — Nurcan Kurtoğlu (@KurtogluNurcan) December 27, 2019

Amaç gözdağı vermek yoksa herkes onların fetöyle yakından uzaktan alakaları olmadığını, tam tersine fetöye karşı en yaman mücadeleyi verdiklerini biliyor! — Mademoiselle (@aylinslyc) December 27, 2019

bu haber yargının ne kadar güvenilmez olduğunun kanıtıdır — Süheyla (@Sheyla64640572) December 27, 2019

Her istediğini vermek de fetöya yardım sayılıyor mu? — samet eski (@sametgs_92) December 27, 2019

Nasil bir adalet? Siyasi ayagina dokunma, bircok gercek fetocuyu es gec, ama feto ile mucadele edenleri cezalandir. Gercek amac ne? — SANLI (@msanli67) December 27, 2019

Şu kaderin cilvesine bak, yok böyle bir şey dünya tarihinde. 40 yıl feto ye vur, sonunda fetoculukten hapse gir — deli.kadir (@zaferfe) December 27, 2019

#Sözcü davası kararı muhalif her kesimi cezalandırma anlayışından vazgeçilmeyeceğini gösteriyor… #FETÖ‘ye yıllarca devlet içinde paralel yapı kurmalarını sağlayacak şekilde yardım etmiş olanlar yerine gerçekleri yazanları cezalandırma sürüyor.. #gazeteciliksuçdeğildir — Yıldız Yazıcıoğlu (@journalofyy) December 27, 2019

Siyasetin kontrolünde olan yargıdan adalet beklenebilir mi #sözcüdavası — BülentKemal (@BlentKe44156084) December 27, 2019

Emin Çölaşan’a örgüt üyesi olmamakla birlikte Fetö’ye yardım etmek nedeniyle hapis cezası verildi. Bu ülkede pek çok insana fetö’den dava bile açılmazken Emin Çölaşan’a fetö’den ceza verilmesi tam bir maskeli balo etkinliğidir. — CON SINOV (@lordsinov) December 27, 2019

Sözcü de ceza yağdı..

Emin Çölaşan başta olmak üzere 3 er yıl hapis cezasına çarptırıldı… Yazıklar olsun… — Ayşe UÇAR (@ayseucar5) December 27, 2019

Mahkeme, Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya “FETÖ’ye yardım” gerekçesiyle 3 yıl 6 ay 15 gün ceza vermiş.

Kara mizah.

Bu kararı verenler bile zerre kadar inanmıyorlar iddialarına ama emir yukarıdan, boyun eğiyorlar

Yazık, çok yazık

Ama bitecek, bunların hepsi bitecek.

Son demlerdir. — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) December 27, 2019

@gazetesozcu davasında karar: Emin Çölaşan 3 yıl 6 ay 15 gün

Necati Doğru 3 yıl 6 ay 15 gün

Mustafa Çetin 3 yıl 4 ay

Metin Yılmaz 3 yıl 4 ay

Yücel Arı 2 yıl 1 ay

Gökmen Ulu 2 yıl 1 ay

Yonca Yücekaleli 2 yıl 1 ay VAH ÜLKEM VAHHHH !#Sözcü pic.twitter.com/9oS08DOeCt — GKSN (@Perforre) December 27, 2019

Kozmik odayı açtırarak Devletin tüm sırlarının Fetö’nün eline geçmesine neden olan Bülent Arınç,

Ankara’yı Fetö’ye parsel parsel satan Gökçek ve buraya 160 karaktere adlarını sıgdıramayacagım nice AKP’li siyasi Fetöcü değil ama Sözcü ve Emin Çölaşan Fetöcü öyle mi… — Beyza Tufan (@BeyzaTfn) December 27, 2019

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