Sözcü muhabirine ‘Emek Dostları’ ödülü

Türk Metal Sendikası’nın 55. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Emek Dostları Ödül Töreni’nin 3′ üncüsü Ankara’da Anadolu Hotels Esenboğa Thermal’de gerçekleşti.

Bu yıl Türk Metal Sendikası’nın 25′ inci Kadın İşçiler Büyük Kurultayı’na da denk gelen törende, sendikaya katkı sağlayan akademisyen, hukukçu, sendikacı ve gazetecilere ‘Emek Dostları’ ödülü takdim edildi. Sözcü Gazetesi muhabiri Halil Ataş ödülünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Derdaroğlu’ndan aldı.

“GERÇEK EMEK DOSTLARI”

Emek Dostları Ödül Töreni’nin açılış konuşmasını gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, salonda bulunan ve emek dostu ödülü alanları göstererek şunları söyledi:

* Salonun ön masalarında oturan bu insanlara iyi bakınız. Onlar her şeye rağmen paraya, pula, şöhrete, tehditlere, baskılara rağmen, yürekleri sizlerle birlikte atan emek dostlarıdır.

* Kalemlerini satmayan hakkın ve haklının davasını koruyan, kollayandır. Sesleri kısılan, susturulmaya çalışılan ama hiçbir zaman yılmayanlardır.

* Onlar sizin dostunuzdur. İşçi sınıfı dostlarını hiçbir zaman unutmaz siz de unutmayın. Onları okuyun, onları izleyin.

“İŞÇİ SINIFININ ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR”

Türk Metal Sendikası’nın MESS ile imzaladığı son grup toplu iş sözleşmesinin tüm işçi sınıfı için bir umut olduğuna dile getiren Kavlak, sözlerini şöyle bitirdi:

* Bu zaferin bir başka yanı daha vardır. Bakınız bu ülkede emekçilerin tam 40 yıldır hakları ellerinden alınıyor. Düşük ücret politikalarına mahkûm ediliyor.

* İşte bizim bu zaferimiz tüm bu politikalara karşı da kazanılmıştır. Bu zafer bize dayatılmak istenenlere karşı kazanılmıştır. Bu sözleşme Türkiye işçi sınıfının önünü açmıştır.