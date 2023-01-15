Sözcü muharriri Necati Doğru’nun acı günü

Sözcü Yazarı Necati Doğru’nun annesi Billur Doğru hayatını kaybetti. Doğru yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze sonrasında, son yolculuğuna uğurlandı.

Usta gazeteci Necati Doğru’nun annesi Billur Doğru, önceki gece 99 yaşında yaşama veda etti. Ahıska Türkü olan Billur Doğru’nun cenaze namazı Bakırköy İncirli Fatih Camisi’nde kılındı.

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Cenazeye Billur Doğru’nun yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazeye gelenleri Necati Doğru ve kız kardeşi karşılayarak taziyeleri kabul etti. Komşuları ve yakınları tarafından çok sevilen Billur Doğru’nun cenazesi, kılınan namazın ardından Ayazağa Mezarlığı’nda defnedildi.

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“ATATÜRK’E MİNNET DUYGUSUYLA BAĞLIYDI”

“Yaşamayı çok severdi” dediği annesinin ölüm haberini köşe yazısını yazarken öğrenen Necati Doğru, duygu dolu bir metin kaleme almıştı. SÖZCÜ okurlarından bir kaç gün izin istediği yazısında şu ifadelere de yer verdi:

“Kızlara eğitim ve kadınlara erkeklerle eşitlik yolunu açtığı için Cumhuriyete ve Atatürk’e minnet duygusuyla bağlıydı. Bana bir kaç gün izin. Annemi babamın yanına göndereyim, döneceğim.”