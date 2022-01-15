SÖZCÜ, satışın düşük değerle yapıldığını yazmıştı: TMSF Naksan’ın satış bedelini artırdı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 4 Ocak’ta düzenlediği ihalede 1 milyar 245 milyon TL+KDV bedeliyle satışı kararlaştırılan Naksan Plastik’in, değerinin altında satıldığı iddiaları üzerine yapılan yeni bir ihale yaptı. Bu kez satış bedeli artırıldı ve KDV dahil 1 milyar 476 milyon 180 bin TL’ye çıkarıldı.

Ahmet KAYA

SÖZCÜ’nün 6 Ocak’ta Naksan Plastik’in değerinin altında satıldığı yolunda gündeme getirdiği iddialar üzerine ihalenin yeniden, pazarlık usulüyle düzenlenmesi yolunda karar verilmişti. Konuyla ilgili olarak TMSF’den yapılan açıklamada, 4 Ocak 2022’de üç yatırımcının katıldığı ihalede en yüksek teklifin 1 milyar 245 milyon TL + KDV olduğu ve TMSF Fon Kurulu’nun bu tutarı onaylamayıp ihaleye pazarlıkla devam etme kararı alarak 14 Ocak 2022 Cuma ihalenin pazarlık usulüyle devam ettirildiği kaydedildi.

KDV DAHİL EDİLDİ, FİYATI YÜKSELTİLDİ

Açıklamada, TMSF binasında yapılan pazarlıkların sonucunda, Naksan Plastik ihalesinde teklif tutarının, KDV dahil 1 milyar 476 milyon 180 bin TL’ye çıktığı belirtilerek, İhale sonucu, Satış Komisyonu tarafından TMSF Fon Kuruluna sunulacak. Fon Kurulu’nca uygun bulunması halinde, Rekabet Kurumu gibi ihale ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izin ve onayların alınacağı vurgulanarak şu bilgiler paylaşıldı:

ÇALIŞANLAR GÜVENCEYE ALINDI

“En yüksek teklif onaylanırsa, ihale şartnamesi gereği, yaklaşık 2000 Naksan Plastik çalışanının tüm özlük haklarının sorumluluğu da yatırımcı tarafından üstlenilmiş oluyor. Naksan Plastik çalışanlarının kıdem, ihbar ve işçilik alacağı gibi kalemlerinden oluşan ve toplamı 110 milyon TL’yi aşan yükümlülüğü bulunuyor.

MÜŞTERİYE OLAN TAAHHÜDE UYULACAK

TMSF ihale şartnamesine göre, Naksan Plastik müşterilerinin hakları da güvence altına alınmış olunuyor. Daha önce siparişi alınan, imalatına başlanan ancak imalat süreci henüz tamamlanıp teslim edilemeyen ürünler, tüm eksiklikleri tamamlanarak müşterisine eksiksiz teslim etme yükümlülüğü altında.

TEMİNATLAR YENİ ALICIYA AİT OLACAK

Naksan Plastik tarafından çeşitli muhataplara sunulmuş olan teminatlar da ihale alıcısı tarafından değiştirilecek ve teminatların Naksan Plastik’e iadesi sağlanacak. Bu süreçte oluşacak teminat mektup komisyonları ile tazmin taleplerinden de ihaleyi kazanan sorumlu olacak. TMSF Fon Kurulu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından onay ve izinler geldikten sonra nihai kararını vermek için toplanacak.”

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