Sözcü sokağa çıktı, halka mikrofon uzatıp sordu… Vatandaş ne diyor?

Fatma VURGUN / Uğur ENÇ

İktidar, Karadeniz’i Marmara Denizi’ne bağlayacak olan Kanal İstanbul projesini yeniden gündeme getirdi. Herkes olur mu, olmaz mı diye tartışıyor… Vatandaş ise öncelikli sorunları dile getiriyor.

NELER NELER YAPILIR!

İşte ortak görüş: 75 milyarla İstanbul depreme hazırlanabilir. İşsizlere iş, yoksullara aş, asgari ücretliye insanca yaşayacağı bir maaş verilebilir. EYT’lilerin sorunu çözülebilir. Bekamız tehlikeye atılmaz.

Kaynak deprem için harcanmalı

İskender Kaan Yılmaz (29): Türkiye deprem kuşağında yer alıyor. 75 milyar lira Kanal İstanbul için değil, deprem tedbirleri için harcanmalı. Marmara Depremi’ni gördük. Türkiye’de 20-30 yılda büyük depremler meydana geliyor. Kanal İstanbul’u inşa ederek hem ekonomimize hem de doğaya zarar vermek yerine, deprem konusunda projeler hayata geçirilmeli. Deprem öncesi güçlendirme çalışmaları, sonrası hayatta kalma konuları için yatırım yapılmalı.

ABD ve Katar’a hizmet ediyor

Semiha Albayrakoğlu: Bütün veriler incelendiğinde Kanal İstanbul her yere zarar veriyor. İklim bakımından, askeri bakımdan vs. Rusya’yla aramızı bozacak. Yeni havalimanı tehlikeye düşüyor. Küçükçekmece Gölü yok olma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ayrıca Amerika’ya, Katar’a hizmet ediyor. Sadece İstanbul değil, bütün Türkiye için çok zarar. Susuz kalacağız. 20 senedir deprem için bir şey yapılmadı. Olası bir depremde binlerce insan ölecek. İstanbul batarsa Türkiye batacak.

Fuzuli ve lüks bir proje, istemiyoruz

Osman Nurhat: Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi hayal dünyasından gelen bir proje gibi geliyor. Türkiye’nin sorunu şu an Kanal İstanbul değil. Üniversiteliler işsiz, gençler iş bulamıyor. Deprem riski var. Bunları çözmeden lüks ve fuzuli olan bu projeyi istemiyoruz.

İnsanların hayatı kanaldan önemli

Yasin Küçükbirinci: Kanal İstanbul Projesi’nin, Karadeniz’deki balıkçılığı bitireceğini düşünüyorum. Öncelik deprem olmalı. İnsanların hayatı Kanal’dan daha önemli. Katarlılara para gideceğine, İstanbul’a yatırım yapsınlar.

Gerçek problemleri çözelim artık yeter

Metin Belgi: Öncelikli sorunumuz EYT. Boş projelerle vakit kaybetmesin Türkiye. Artık yeter. Biraz gerçek problemlere dönelim. Vatandaş Kanal İstanbul Projesi’ni istemiyor.

Bilim insanlarını dinlemek gerekir

Hüseyin Kılıç: Ülkede öncelikle EYT’lilerin mağduriyetleri giderilmeli. Kanal İstanbul, boş bir proje. Deprem riski var. Bilim insanlarının açıklamaları var. Onlar ne diyorsa, o olsun. Bilim insanlarını dinlemek gerekir.

Para EYT’lilere, eğitime gitmeli

Hasan Sargın (52): Kanal İstanbul için uzmanlar olmaması yönünde açıklamalar yapıyor. Buna rağmen neden zorlanma yapılıyor. Ayrıca Kanal İstanbul çok büyük maliyetli ve riskli bir proje. Bir şey yapmadan önce para acil ihtiyaçlara harcanmalı. EYT mağduru vatandaşlarımız para harcanabilir. Evlatlarımızın eğitiminde kullanılabilir. Dediğim gibi öncelikle, acil ihtiyaçlarımızı kapatalım.

Projeden önce borçları kapatın

Süleyman Aksu (43): Kanal İstanbul’un bir çevre felaketi olacağı düşüncesindeyim. Her şeyi hallettik, bir bu kalmış gibi zorluyorlar. Bu ülkede insanlarımızın daha önemli ihtiyaçları var. Daha geçenlerde bir İstanbul depremi yaşadık. Aslında Kanal İstanbul’dan önce bu sorunu yani deprem hazırlıklarını çözmemiz gerekiyor. Bunun yanında başka ihtiyaçları da var ülkenin. Borçlar var. Bunları kapatalım. Kanal İstanbul’un aciliyetinin olduğunu düşünmüyorum. Umarım devlet yetkilileri doğru kararı verirler ve bu parayı ihtiyacımız için kullanırlar.

Güzelim doğaya yazık edecekler

Arsen Işıkçı: Doğaya dokunuyorlar. O güzelim doğaya yazık edecekler. Vicdanları sızlasın. Oradan çıkan topraklarla ada yapacaklarmış. Yazıklar olsun. İstanbul’da dengeler bozulacak. Birçok yer zarar görecek. Deprem riski daha da çok artacak. Hiç mi vatandaşı düşünmüyorlar?

İş yerleri açılsın gençler çalışsın

Naşide Özçelik: Depreme ayrılan bütçe her şeyden daha önemli. Önce sağlık, insan hayatı. Kanal İstanbul için uzmanlar ‘Hiç gerek yok’ diyorlar. 3. Köprü de yapıldı. Oradan da çok geçen olmuyor. Gereksiz yere yatırım yapmak, fuzuli masraf demek. İlk önce fabrikalar, iş yerleri açılsa. Benim kızım inşaat mühendisi, iş yok oturuyor.

Öncelik kanal değil insan hayatı olmalı

Recep Kiran: Deprem bir afet sonuçta ama devlet yapıları güçlendirebilir. İnsan hayatı da daha garanti olur. Yani öncelik insan hayatı olmalı. Daha sonra EYT’lilerin mağduruyeti giderilmeli. Kanal İstanbul sonra da olabilir.

75 milyar lirayla işsizlik bitirilir!

Esra Aydın (31) üniversite mezunu: Kanal İstanbul Projesi akla mantığa aykırı. 75 milyar liralık bir harcamadan bahsediliyor. Bu rakamla Türkiye’de işsizlik bitirilir. Bu rakam ile bütün işsizlerin istihdam edilebileceği, üretim tesisleri inşa edilebilir. Türkiye’nin ekonomisinin ne durumda olduğu ortada. Bu şuna benziyor: Kredi kartlarını patlatmış, bankalara dünya kadar borcu olan, evine yemek getirmekte zorlanan bir baba, evin balkonunu teras yapıp genişleterek, komşularına hava atmak istiyor… Biz batık evin, garip çocuklarıyız. Eğer elimizde para varsa, bunu ekmek için, iş imkânları için, geleceğimiz için harcamalıyız, etrafa hava atmak için değil.

Yapılsın, projeyi faydalı buluyorum

Ramazan Şavlu: Kanal İstanbul’un yapılmasını istiyorum. Karadeniz ve Marmara birleşecek. İstanbul Boğazı’nda gemilerin evlere çarpma riski var. Kanal İstanbul’un hemen yanına evlerin yapılacağını tahmin etmiyorum. Projeyi faydalı buluyorum.