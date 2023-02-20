SÖZCÜ Televizyonu için geri sayım başladı

Yayına başlamak için gün sayan SÖZCÜ Televizyonu’nun ekran yüzleri bir bir ortaya çıkıyor; hafta sonları ana haber bültenini Ümit Zileli sunacak.

Bağırıp çağıran, hakaretlerle izlenmeye çalışılan ekranlardan bıktık… Özlenen üslup, kalite, fikir derinliği, sakin güç, Tuba Emlek, SÖZCÜ Televizyonu’nda.

İliştirilmiş gazeteciliğe, partilere angaje haberciliğe son… Cumhuriyetimizin başkentine yakışan temsilci Umut Yertutan, SÖZCÜ Televizyonu’nda.

Bugüne kadar hiç görmediğiniz program türlerine, hiç görmediğiniz anlatım tarzlarına hazır olun… Gazete ve televizyon yazı işlerinin tartışmasız en tecrübeli ismi, medya duayeni Mustafa Sağlamer, SÖZCÜ Televizyonu’nda…

Klişe isimler, klişe laflar, klişe bakış açıları, yeter artık… İddia ediyoruz, Türkiye olağanüstü televizyon habercileri, pırıl pırıl ekran yüzleri kazanacak, Egehan, SÖZCÜ Televizyonu’nda.

Dünya televizyonlarında ilk kez görülecek özgün programlar geliyor… Türk basınının yazı işleri efsanesi, hayata gülümseyerek bakan keskin zeka, İskender Baydar, SÖZCÜ Televizyonu’nda.



SÖZCÜ Televizyonu’nu nasıl izleyebilirsiniz?

Digiturk: 60

D-smart: 93

Turkcell TV Plus: 69

Tivibu: 69

Türksat Kablo TV: 76

Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3