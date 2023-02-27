SÖZCÜ Televizyonu internetten nasıl izlenir?

Atatürk’ün izinde, gerçek ve bağımsız haber-yorumları ile güvenilir ve hızlı bir haber kaynağı olacak olan SÖZCÜ Televizyonu için geri sayım başladı. Tecrübenin yanı sıra yenilikçi yaklaşımları ile dikkat çeken SÖZCÜ Televizyonu 1 Mart 2023 günü yayın hayatına “Merhaba” diyecek.
SÖZCÜ TELEVİZYONU İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?
https://www.youtube.com/@Sozcutelevizyonu
https://www.facebook.com/sozcutelevizyonu
https://twitter.com/ szctelevizyonu
https://www.instagram.com/szctv
https://www.tiktok.com/@sozcutelevizyonu
https://www.dailymotion.com/sozcutv/
SÖZCÜ TELEVİZYONU FREKANS VE KANAL AYARLARI
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3