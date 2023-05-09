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9 Mayıs 2023
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SÖZCÜ TV CANLI YAYIN İmamoğlu: Bir oy için her şeyi yaparlar

Alaturka Online
Alaturka Online
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14 Mayıs seçimlerine beş gün kala partilerin mitingleri devam ediyor.  Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu’da düzenlenen Millet Buluşması’na katıldı.

Erzurum saldırısı sonrası dün Konya’da büyük bir kalabalıkla buluşan İmamoğlu, bugün şunları söyledi:

– Haksızlıklar, hukuksuzluklar yapılabilir, eksiklikler, yanlışlar olabilir. Ama bir devletin yönetici kadrosu başındaki insan ya da bu işin yetkilileri yanlışı övüyor ise, yanlışı o kötülüğü güçlendiriyor ise Allah bu memleketin her insanını korusun.

– Bunlar kötülüğe razı, yeter ki bir oy alsınlar. Bir oy için her şeyi yaparlar. Oy için, siyaset için her şeyi yapabilecek bu akıldan Allah bizi korusun.

– Pandoranın kutusunu her akşam birisi açıyor. Her akşam birinin geçmişte yaşadıklarını dinliyoruz. Biz milletin kendisine güvenmesini istiyoruz. Onlar ise bir kişiye güvenmesini istiyor.

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