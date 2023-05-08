SÖZCÜ TV CANLI YAYIN İmamoğlu, Konya’da konuşuyor: Bana taş atılmadı, millete taş atıldı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya’da vatandaşlara sesleniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun mitingi için gelen vatandaşların, “Bomba araması var” gerekçesi öne sürülerek miting alanına alınmaması tepki çekti.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– Konya çok şanslı. Bu toprakların vicdanı, bu toprakların erdemi, bu toprakların ahlakı. Çünkü burada Hz. Mevlana yaşadı. Sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin şehrindeyiz.

– Beni bu meydanda dinleyen hemşerilerimden, dostlarımdan, sevgili çocuklardan, gençlerden, hanımefendilerden ve beyefendilerden isteğim şu. Sizlerle beraber bu memleket coşacak. Bu milletin evlatlarıyla coşacak.

SÖZ VERİYORUM, LAYIK OLACAĞIM

– Ya olduğun gibi ya göründüğün gibi ol. Bu sözlere hayatım boyunca layık olmaya çalıştım, layık olmaya Konya’da, Mevlana’nın memleketinde söz veriyorum, layık olacağım.

– Öyle bir birleşeceğiz ki, adı ne biliyor musunuz, 86 milyonun birleşmesi. Bir kişi bile açıkta kalmayacak, bir kişi bile dışarıda kalmayacak, bir kişi bile soğukta kalmayacak. Herkesi kucaklamaya geliyoruz.

YUHALAMAYA BİLE DEĞMEZ

– Sizlere Erzurum’dan selam getirdim. 150-200 kişiyi yuhalamaya bile değmez. Hepsini konuşacağız. Bana taş atılmadı, millete taş atıldı. Demokrasiye taş atıldı.

ARANIZDA PROVOKATÖR OLABİLİR

– Sivas’ta ve Çorum’da miting yaparken haber aldık. 40-50 belediye otobüsünün belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatör olacak. Aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız. Sizi provoke etmeye kalkanlar olacak.

– Onlar taş atsın, biz gülle cevap vereceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar. Kötülükleri yenmeye, iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyor. İyilik kazanacak. Bu memleketin insanları her daim iyiliğin kazanmasını sağlamıştır.

150-200 KİŞİ TAŞ ATTI

– Erzurum’da bize teminat verildi. Havalimanından yola çıktık, giderken yolda bir emniyet tedbiri görmedik. İzlediniz, vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi üzerimize taş atmaya başladı. Gözümün önünde çocukların, kadınların ve yaş almış insanların yaralandığını gördüm. Ve sükunete davet ederek, valiyi, emniyet müdürünü davet ederek, oradan ayrılmak zorunda kaldım.

– Bu 150-200 kişinin Erzurumluyla zerre ilgisi yoktur. Ve bu ortamı, o meydanı taşlarken süreci seyreden ve bir şey yapamayan Emniyet güçlerine emri veren emniyet müdürüdür. Başka kimse olamaz.

– O gün orada yaşananlardan yüzü kızararak, öfkeli konuşan bir belediye başkanı vardır. Kendisini tanırım. Ne belediye başkanı, ne vali ne de emniyet müdürü Erzurumluya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur.

TEDAVİ ETMEYE GELİYORUZ

– Demokrasi ve kardeşlik düşmanları şehre değil kara leke, toz bile konduramazlar. Ben Erzurum’u bilirim. Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan kendi bilmez evlatları bile tedavi etmeye geliyoruz biz.