SÖZCÜ TV gücüne güç katıyor

SERAP BELOVACIKLI DA ARTIK HABERİN YENİ ADRESİNDE

YAYIN hayatına başladığı kısa sürede haberin bir numaralı adresi haline gelen SÖZCÜ TV, ekranların güçlü, başarılı, sevilen yüzlerini bünyesine katmaya devam ediyor. Fatih Portakal ve Simge Fıstıkoğlu’nun ardından haber ekranlarının önemli yüzü Serap Belovacıklı da artık SÖZCÜ TV’de izleyicisiyle buluşacak. Yılların saha ve stüdyo deneyimine sahip Serap Belovacıklı, pazartesi akşamı “Sokağın Sözü”, perşembe gecesi ise “Dört Çarpı Dört” programlarıyla Türkiye’nin önemli meselelerini; uzmanlar, akademisyenler, siyasetçiler ve araştırma şirketlerinin analistleriyle değerlendirecek.