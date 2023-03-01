Sözcü TV (SZC TV) frekans ayarları: SÖZCÜ Televizyonu nasıl izlenir?

SÖZCÜ Televizyonu (SZCTV), Yılmaz Özdil yönetiminde yayın hayatına 1 Mart 2023 günü tüm platformlarda başladı, güncel konulara dair haber ve analizleri uzman görüşleriyle birlikte ekranlara taşıyor. Güvenilir ve bağımsız haberleri kaçırmak istemeyenler için SÖZCÜ Televizyonu YouTube aracılığıyla internet üzerinden de izlenebilecek.
SÖZCÜ TV FREKANS VE KANAL AYARLARI
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3
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