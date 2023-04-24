Sözcü TV yeni yayınlarıyla gümbür gümbür geliyor

Sabahın ilk saatlerinde 7-9 arasında size İrem Sansak diyecek. Dünden bugüne ışık tutacak ne varsa, gece boyu yaşananlarla birlikte ekranda olacak.

Hemen ardından 9-12 arası ekranların tecrübeli ismi Ebru Baki; ekonomideki son durumu anlatacak ve gün içinde olacakları Saygı Öztürk, Nedim Türkmen, Deniz Zeyrek, Murat Muratoğlu, İsmail Saymaz ve Ali Ekber Yıldırım’la Para-Politika programında yorumlayacak.

Günün tam ortasında haberin temposunu 12’den 15’e Gündem Masası’nda Can Coşkun yakalayacak. Haberin ayrıntısını, konunun muhataplarıyla konuşacak, kulis bilgilerini Sözcü TV’de aktaracak.

15‘den 17.30’a kadar haber akışı devam ederken; her ayrıntıyı daha iyi anlamak için, konuya Sözcü Haber Merkezi’nin gözünden bakmak için deneyimli isim Serap Belovacıklı Haber Saati ile ekranda olacak.

Gazeteci İpek Özbey 17:30 – 19 .00 arasında Nokta Atışı’yla ekranda olacak. Nokta Atışı’nda Özbey, gün boyu kafanızda dönen soruları uzmanlarına cesurca soracak, cevabını bulana kadar sormaya da devam edecek.

Fatih Portakal… Ana Haber deyince akla gelen ilk ve tek isim 19’dan 20:30’a kadar Sözcü Televizyonu’nda…

Haberleri izlediniz… Şimdi sırada yorumlar… Sözcü Televizyonu Türkiye’de kimsenin konuşmaya cesaret edemediği konuları en doğru isimlerle akşam saatlerinde ekrana taşıyacak.

Pazartesi ve Çarşamba akşamları 20:45’de Sokağın Sözü programında Serap Belovacıklı’nın konukları İsmail Saymaz ve Ersan Şen olacak. İki ismin tartışmasında siz oylarınızla kimin haklı olduğuna karar vereceksiniz…

Pazartesi 22’de İpek Özbey ve İsmail Saymaz konuklarıyla gündemi değerlendirecek.

Salı 21.45 – 23 arasında başkentin iki duayen ismi Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek konuklarıyla Başkent Kulisleri programını sunacak.

Çarşamba ve Cuma 20.45’de Simge Fıstıkoğlu ve Sözcü Yazarı Aytunç Erkin‘in hazırladığı Büyük Satranç Tahtası ekranlarda olacak. Aytunç Erkin’in kulis bilgileri, Fıstıkoğlu’nun sorularıyla uzmanların yorumlarına sunulacak…

Perşembe 22’de Can Coşkun ve İsmail Saymaz 4×4 programında uzman isimlerle gündemin satır aralarını sizlere anlatacak.

Haftaiçi her akşam saatler 23:30’u gösterdiğinde ise S Raporu’nu çıkartmanın vakti geliyor. Gökhan Kayış‘ın sunduğu S Raporu’nda günün bütün gelişmeleri yorumlanıyor ve sizlere sunuluyor.

Bu sadece haftaiçi Sözcü Televizyonu’nda karşınıza çakacak haber ve programların bir bölümü. Dahası var; gün içinde ekrana gelecek belgeseller de sıcak gündemi yorumlamanıza yardımcı olacak:

Sürdürülebilir Sözlük

Söz Bilimde

Söz Sanatta

Sandık Hafızası

İade-i İtibar (Belgesel)

Haftasonu haber biter mi? Sözcü Televizyonu’nda bitmez:.. Sabah Kahvesi’nde Ceylin Çağatay’la başlayan haber maratonu Oğuz Demir’in hazırlayıp sunduğu Son Söz Programıyla devam edecek. Oğuz Demir, Son Söz’de bütün bir haftanın tozunu alıyor ve en sade, temiz haliyle ekrana taşıyor.

Haber maratonunda bayrağı devralan isimler Elif Tümen ve ardından Gülinay Selçuk. Haber merkezinin hazırladığı haberler ekrana geliyor ve dahası merak edilen tüm sorular ekranda yanıt buluyor. Akşam saatlerinde ise Damla Doğan Tuncel Sözcü Televizyonu’nda 3 saat günün önemli gelişmelerini ekrana taşıyan isim olacak.

Sözcü Televizyonu’nda tartışma programları haftasonu da devam ediyor:

İpek Özbey’in hazırlayıp sunduğu Nokta Atışı Cumartesi günü 21’den 24’e kadar bütün haftanın hasır altı edilmek istenen sorunlarını ekranda uzmanlarıyla değerlendirecek.

Pazar akşamında ise deneyimli isim sizlerin karşısında olacak. Ruhat Mengi yıllardır olduğu gibi sorulmayan soruları Sözcü TV’de 21-24 arasında soruyor, irdeliyor ve en karmaşık konuları anlamanızı sağlıyor…

Haftaiçi siyasetin nabzını tutan Simge Fıstıkoğlu, Pazar Sohbetleri’nde hayata dair sıcak sohbetleriyle Pazar günleri ekranda olacak.

Siyasetin, gündemin yoran atmosferinde, derin bir nefes aldıran, bilim, felsefe, eğitim, psikoloji gibi konularda alanının saygın isimlerini ağırlayan Cansel Poyraz ile Başka Bir Söz her cumartesi 23’de.

Bir teşekkür de Sözcü TV Genel Müdürü olarak göreve geldiğim ilk gün yanımda olan; Cansel Poyraz Akyol, Özgür Çakmakçı, Hakan Durmuş ve Alpaslan Akkuş’a ediyorum.

Bunun dışında, duayen gazeteci Ertuğrul Akbay’ın mirası olan Sözcü Televizyonu’nu güvenip bana emanet eden, korkmadan haber yapabilelim diye yurtdışında yaşamayı seçen Burak Akbay’a ve Sözcü Ailesi’ne katıldığım günden bu yana 3 yıldır desteğini hiç esirgemeyen Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’a da bana güvendiği için sonsuz teşekkürler.

Alişer Delek

Sözcü TV Genel Müdürü