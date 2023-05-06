SÖZCÜ TV’de yayınlanmıştı… Ağır hasarlı binadaki Erdoğan afişleri kaldırıldı

Gaziantep İslahiye’de AKP bayrak ve afişlerinin her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binalara asılması SÖZCÜ TV’nin 3 Mayıs’taki ana haber bülteninde yayınlanmış, Fatih Portakal da kentte valilik tarafından düzenlenen toplantıda afiş asmama yönündeki karara rağmen iktidar partisinin bu yasağı dinlememesine tepkisini dile getirmişti.

Söz konusu tepkiyle ilgili haberin SÖZCÜ TV’de yayınlanmasının ardından gece yarısı Zübeyde Hanım Bulvarı’ndaki ağır hasarlı, yıkılmayı bekleyen Gören Apartmanı’ndaki AKP bayrağı ve üzerinde Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu afişler indirildi.