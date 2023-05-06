SÖZCÜ TV’deki haberin ardından Erdoğan’ın posteri kaldırıldı

14 Mayıs seçimlerine günler kala bir poster krizi daha yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri, cami, okul, depremde hasar görmüş binalar, tarihi kale ve surların arından dün de vinçle rakibinin posterinin önüne asılmıştı.
İzmir’in Dikili ilçesinde 4 katlı bir binada, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait posterin önüne, 2 vinç yardımıyla asılan Erdoğan’ın posteri, SÖZCÜ Televizyonu’nda Fatih Portakal’ın sunduğu akşam haberlerinde gündeme gelmesinden birkaç sonra kaldırıldı.