SÖZCÜ TV’nin başvurusu neden hâlâ bekletiliyor?

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye iki ayrı soru önergesi verdi. Sertel verdiği önergede SÖZCÜ TV’nin logo değişikliği talebinin karara bağlanmayarak 27 Şubat 2020’den bu yana bekletilmesinin gerekçesini sordu. Sertel, “SÖZCÜ TV, 21 Şubat 2020’de uydudan ulusal yayın yapan SRT kanalını satın almıştır. Kanalın ‘Sivas STR’ olan logosunu ‘SZC’ olarak değiştirmek için 27 Şubat 2020’de RTÜK’e başvurmuş ancak bu talebi aylardır gündeme alınmamaktadır” dedi.

‘DEMOKRASİ ÖZÜRLÜ HALE GELDİ’

Sertel, şu değerlendirmede bulundu: “Her türlü şartı yerine getirmesi ve evraklarını tamamlamasına rağmen SÖZCÜ TV’ye yayın hakkı verilmiyor. Türkiye’de artık demokrasiden, basın ve ifade özgürlüğünden bahsetmek mümkün değil. Türkiye demokrasisi özürlü hale geldi. SÖZCÜ TV’yi engelleyenler yaptıkları hukuksuzluğun mutlaka hesabını verecektir. SÖZCÜ TV bir an önce yayına başlamalıdır.”

Yanıt bekleyen sorular

CHP’li Atila Sertel, şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

■ RTÜK’ün bir yılı aşkın süredir SÖZCÜ TV’nin talebini gündeme almamasının nedeni nedir? SÖZCÜ TV’nin talebinin gündeme alınmaması gerekçesi hukuken neye dayanmaktadır?

■ Bu talebi gündeme almayan RTÜK talimatla mı hareket etmektedir?

■ RTÜK’ün logo değişikliği talebiyle beklettiği kurum sayısı kaçtır? Bu kurumların ortalama bekleme süresi nedir?