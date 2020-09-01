SÖZCÜ TV’ye ceza yazan RTÜK, Akit TV’nin saygısız alt yazısı için ne yapacak?

CHP İstanbul vekili Özgür Karabat, Akit TV’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı haberinde Anıtkabir’e “Anırkabir” dediği alt yazısına başlıktaki tepkiyi gösterdi. “Bu saygısızlığa göz yumulmasın” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Akit TV’nin kullandığı KJ’ye tepkiler sürüyor. Zafer Bayramı için Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de düzenlenen törenlerle ilgili haberinde ‘Devletin zirvesi Anırkabir’de biçiminde alt yazı kullanan Akit TV’ye bir tepki de CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan geldi.

‘GEÇMİŞİNİ UNUTMADIK’

Karabat, “Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı eylemleriyle sıklıkla gündeme gelen Akit TV’nin bir provakatif eylemi ile daha karşı karşıyayız. Yandaş kanalın özrü de onları aklamaz. Daha önce ‘Zulüm 1938’te son buldu’ veya Atatürk için kullandıkları ‘Zurnanın son deliği’ benzetmelerini unutmadık. Bu hata da aynı çürümüş zihniyetin ve bilinçaltlarının bir dışavurumudur” ifadelerini kullandı. Karabat, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) henüz yayın hayatına başlamayan SÖZCÜ TV’ye verdiği cezayı hatırlatarak şu eleştirilerde bulundu:

“RTÜK asli görevini yerine getirmelidir. Daha yayına bile başlamamış SÖZCÜ TV’ye kestiği ceza ile HALK TV ve KRT ekranlarını karartarak anayasal bir kurumdan öte sarayın kurumu olduğunu tescillemiştir. SÖZCÜ TV’nin başvurusu bilinçli ve yasa dışı bir biçimde gündeme alınmamıştır.

RTÜK, logo değişikliği gibi trajikomik bir gerekçeyle SÖZCÜ’yü cezalandırma yoluna giderek bir iktidar aparatı olduğunu göstermiş, Cumhuriyet’e saldıranlara karşı da başını kuma gömmeyi tercih etmiştir. Şimdi Akit TV’nin son gafını da görmezden mi gelecek, yoksa omuzlarını sıvazlayıp moral mi verecekler, göreceğiz. Kantar eninde sonunda ayarını bozanları da tartacaktır.”

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat yaptığı açıklamada, “Anıtkabir’de AKP genel başkanı lehine slogan atılması ilk değil. Geçtiğimiz yıllarda da aynı saygısızlıklara tanık olduk. Anıtkabir’i ziyarete kapatanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını yasaklayanlar bu saygısızlıklara göz yumarak bunları adeta teşvik ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Akit TV için suç duyurusu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarındaki canlı yayın sırasında kullandığı alt yazı nedeniyle Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunuldu. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, yaptığı başvuruda “Atatürk’ün manevi şahsiyetine karşı yapılan bu ahlaksızca saldırı toplumda büyük infial yaratmıştır. Bu yayın kuruluşu, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saldırmayı alışkanlık haline getirmiştir. Alt yazının sehven yayınlandığı, bir harf hatası olduğu biçimindeki savunma gerçekten uzaktır” dedi. Taşçı, konunun derhal RTÜK gündemine alınarak Akit TV’ye ceza verilmesini de istedi. RTÜK de Akit TV’nin alt yazısı üzerine harekete geçti. RTÜK’ten yapılan açıklamada, “Devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/KUŞAK metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır” denildi. Başak KAYA (SÖZCÜ)