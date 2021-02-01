SÖZCÜ TV’ye logo izni neden verilmiyor?

Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yaklaşık bir yıldır logo onayı bekleyen SÖZCÜ TV Meclis Genel Kurulu’nda da gündeme geldi. Kürsüden SÖZCÜ TV logosunu gösteren CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Ben buradan SÖZCÜ TV’ye selam gönderiyorum. Selam olsun SÖZCÜ TV’ye” dedi. Mürsel Alban, şu ifadeleri kullandı:

‘ANAYASAYA AYKIRI’

“AKP olarak, muhalefetin sesini kesmek için elinizden gelen bütün antidemokratik uygulamaları yapıyorsunuz. Bu da despotluğunuzu, antidemokratik uygulamalarınızı, aykırı seslere tahammülsüzlüğünüzü, eleştiriye kapalı olduğunuzu, doğruların konuşulmasını istemediğinizi gösteriyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu, SÖZCÜ TV’nin logo değişikliği talebini anayasaya aykırı bir şekilde gündeme almıyor. İki hafta sonra tam bir yıl olacak.” RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in iki yerden maaş aldığını belirten Alban, sözlerine şöyle devam etti:

“Sizin RTÜK Başkanınız Ebubekir Şahin iki ayrı yerden maaş alıyor. Bir yılda toplam 360 bin lira maaş alıyor fakat görevini yapıp SÖZCÜ TV’nin başvurusunu gündeme dahi almıyor. Hem 360 bin lira maaş alacaksın hem de yan gelip yatacaksın, yok öyle bir dünya, gereğini yapacaksın, görevini yapacaksın. Siz sarayda biraz daha saltanat sürün, keyfinize bakın. Yokluk içerisinde olan halk, en yakın zamanda saray saltanatının hesabını sandıkta size soracak. Korkunun ecele faydası yok, sandık gelecek, saltanat bitecek. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz.”

KUMANDA HAZIR BEKLİYORUZ

CHP Muğla Milletvekili Alban, “Kendi yandaş yazılı ve görsel medyasını kamu bankaları reklamlarıyla finanse eden AKP iktidarı özgür ve bağımsız medyanın sesini kesmeye çalışıyor. Daha kuruluş aşamasında bile SÖZCÜ TV’nin isminden korkuyorlar. Ancak halk tarafından benimsenmiş, kabul edilmiş, zamanı gelmiş bir fikirden daha güçlü hiçbir şey yoktur. SÖZCÜ TV’nin yayın hayatına başlamasını halkımız dört gözle bekliyor. Özgür basının gelişmesini kimse engelleyemez. Kumandalarımız elimizde hazır, ekranda SÖZCÜ TV’yi bekliyoruz” diye konuştu.

SÖZCÜ TV, KEYFİ OLARAK ENGELLENİYOR

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, 2021 Ocak ayına ilişkin bir medya raporu hazırladı. Yarkadaş, “Ocak ayı gazeteciler için çok sıcak geçti” dedi ve şu tespitleri yaptı:

“2020’yi Olay TV’nin iktidar baskısı yüzünden kapatılması ile uğurladık. 2021’de de baskılar bitmedi. SÖZCÜ Gazetesi, en az 200 kişiyi bünyesinde barındıracak bir TV kurmak istiyor. RTÜK, keyfi uygulamalarla bunu engelliyor. Ocak ayında yine hak ihlalleri yaşandı. 1 gazeteci tutuklandı, 5 gazeteci gözaltına alındı. 29 gazeteci hakim karşısına çıktı. 3 gazeteciye hapis cezası verildi. 4 gazeteciye dava açıldı, 5 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. 2 gazeteci saldırıya uğradı. 2 gazeteye 3 günlük ilan kesme cezası, 1 gazeteye ise 20 bin 953 lira para cezası verildi.” (SÖZCÜ)