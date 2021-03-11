SÖZCÜ TV’ye neden logo onayı verilmiyor?

SÖZCÜ TV’nin logo değişikliği talebinin 377 gündür bekletilmesi TBMM’de tartışıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan “SÖZCÜ televizyonu, başvurusunu yapmasına ve belgelerini eksiksiz tamamlamasına rağmen, yayın hayatına hâlâ başlayamadı” dedi.

“Müracaat da sadece logo değişikliğiyle ilgiliydi, yeni kanal müracaatı değil” açıklaması yapan Türkkan şunları söyledi: “Tam 377 gündür RTÜK’ten onay bekliyor SÖZCÜ TV. SÖZCÜ’nün bu onayı bir yıldan uzun bir zamandır neden bekletiliyor, sebep ne, bir gerekçe var mı? Daha önce ‘Sayın Cumhurbaşkanının talimatını emir telakki ediyoruz’ diyen RTÜK Başkanı bu konuda bir talimat mı aldı? Bunu öğrenmek istiyoruz. RTÜK devletin kurumu mudur, yoksa sarayın ekran bekçiliğine mi soyundu? Bunun da açıklığa kavuşması lazım.”

GÜRER: ENGELLENİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de aynı konuda TBMM’de bir konuşma yaptı ve “Ülkemizin en önemli gazetelerinden olan SÖZCÜ, okuyucu taleplerini dikkate alarak bir yıl önce SÖZCÜ TV için RTÜK’e başvurdu. Tüm belgeleri eksiksiz tamamlayıp dosyasını teslim eden SÖZCÜ TV’nin logo değişikliği neden onaylanmamaktadır? Anayasal güvence altındaki basın özgürlüğü ve yurttaşın haber alma hakkı hangi keyfilikle engellenmektedir?

SÖZCÜ TV’nin yayına başlaması için logo değişikliği bir an önce onaylanmalıdır” dedi. Gürer bir yıldır kapalı olan Odatv sitesinin de açılmasını istedi.