SÖZCÜ yargılanırken reformdan bahsedilemez!

CHP’li Levent Gök, “Geçen yıl lafta kalan ‘Yargı Reformu Strateji Planının’ ardından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı da bir anlam ifade etmiyor. Bu ülkede SÖZCÜ davasında olduğu gibi medyaya yargı baskısı sürüyorsa, orada bir reformdan söz edilemez” dedi ve TBMM’de yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılı Mayıs ayında Yargı Reformu Strateji Planı’nı, şimdi de İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı. Son 19 yıldır bu ülkede ne yargı ne bağımsızlık ne de tarafsızlık var. Talimatla yürüyen bir sistem bulunuyor. Şimdi bu yargı sopası dönüp bizi de döver mi diye düşünüyorlar ki reformdan bahsetmeye başladılar. Bu çıkışın altındaki bir diğer neden de yaşanan ekonomik buhran.”

ANAYASA ASKIYA ALINDI

“Bu ülkede anayasa askıya alınıp milli iradeye ihanet edilerek Enis Berberoğlu haksızlığa uğratılıyorsa, Boğaziçili öğrenciler terörist ilan ediliyorsa, Osman Kavala halen hapisteyse, AYM ve AİHM kararlarına uyulmuyorsa, Çubuk’ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının cezasız kalması için çaba sarf ediliyorsa, orada bir reformdan söz edilemez. Bu zihniyet reform yapamaz. Yanlışlar ancak sandıkla çözülür.”

SÖZCÜ MECLİS’TE

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut SÖZCÜ’nün, “Ticari sır” denilerek halkın bilgisinden kaçırılan konuları içeren manşetini Meclis kürsüsüne taşıdı.

SÖZCÜ’yü kürsüden milletvekillerine gösteren Bulut şunları söyledi: “Türkiye’de dün ‘Yargı vesayeti var, ordu vesayeti var’ diyenler, bürokrasinin vesayetinden dem vuranlar, bugünkü vesayete karşı tek kelime etmiyor. En basit konulara bile, ‘Ticari sır’ denilerek cevap verilmiyor. Milletin vergilerini ne yapıyorsunuz?’ diye soruyoruz, cevap yok. SÖZCÜ TV’nin logo değişiklik talebi neden ticari sır oluyor. Nohut ve kırmızı biberin sırrı mı olur?” CHP’li Bulut, “Biz o sorularımızda ‘Bankada ne kadar paranız var?’ diye sormuyoruz ‘Milletin vergilerini ne yapıyorsunuz?’ diye soruyoruz, o sorulara siz cevap vermiyorsunuz. Türkiye’de çok az sayıda kalmış gazeteler bu konuyu manşetlerine taşıyor. SÖZCÜ gazetesinde bunu görmek mümkün. Şehir hastaneleri ve otoyollar için ne tür bir sözleşme yapıldı, sadece biz değil, iktidar milletvekilleri de bilmiyor. Soruyoruz yine Ticari sır diyorlar” dedi.