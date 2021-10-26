SÖZCÜ yazdı, 23 gündür çıkmayan MR sonucu 3 saatte çıktı

Balıkesir Gönen’de yaşayan emekli Atiye Danış’ın, Bandırma’da çektirdiği ve 23 gündür Adıyaman’dan gelmesini beklediği Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) sonuçları, SÖZCÜ’nün haberinin ardından üç saatte çıktı.

Latif SANSÜR

Emekli devlet memuru Atiye Danış, 23 gün önce beynindeki rahatsızlığı nedeniyle gittiği Gönen Devlet Hastanesi’nde MR cihazı olmadığı için Bandırma’ya havale edildi. Danış, Bandırma Devlet Hastanesi’nde 2 Ekim’de çektirdiği MR’ın sonucunu 23 gün geçmesine rağmen alamadığı için doktoru teşhis koyamadı. Sürekli aradığı hastaneden “Sonuçlar Adıyaman’dan geliyor. 3-4 hafta sürer” yanıtını alan Danış, SÖZCÜ Whatsapp İhbar Hattı’na yaşadıklarını anlatan bir yazı gönderdi.

HABERİN YAYINLANMASINDAN 3 SAAT SONRA SONUÇ GELDİ

Atiye Danış’ın yaşadıkları “Balıkesir’de oturuyor, Bandırma’da MR çektirdi, sonucu Adıyaman’dan gelecek!” başlığıyla SÖZCÜ internet sitesine manşet olduktan üç saat sonra MR sonucu kendisine ulaştırıldı. Yaşadıklarını “Şaka gibi bir ülkede” yaşıyoruz diye anlatan Danış, “SÖZCÜ’de haber olduktan sonra Balıkesir İl Sağlık Müdürü bana MR sonucumu iletti. Düşünebiliyor musunuz, MR sonuçları ancak haber olduktan sonra size ulaşıyor” dedi.

SEVİNEMEDİ

Gecikmeli gelen sonuçların kendisini sevindirmediğini söyleyen Atiye Danış, “MR sonuçları hiç iyi görünmüyor ve tedavi için çok zaman kaybettim. 23 gün benim gibi bir hasta için çok uzun bir zaman. Raporu ileri tektik radyoloji hekimine ilettik. Değerlendirmesini bekliyoruz. Verilen ilk bilgi, etkin bir hastanede tedavi olmam gerektiği oldu. Psikolojim bozuldu” ifadelerini kullandı.

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