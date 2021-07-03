SÖZCÜ yazdı, AKP’li belediye geri adım attı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık savaşının en önemli adımı olan Büyük Taarruz’u başlattığı Afyonkarahisar’da, AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi logosunda kentin simgesi olarak kabul edilen, Atatürk’ün Kocatepe’de çekildiği fotoğrafı kaldırılarak yerine Paşa Cami’nin fotoğrafı yerleştirmişti.

AKP’Lİ BELEDİYE GERİ ADIM ATTI

Logo değişikliğine gelen tepkilerin ardından AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi geri adım attı.

Yazılı bir açıklamada bulunan belediye, logonun yalnızca bir defa kullanıldığını ve Kent Konseyi yöneticileriyle görüşerek durumun düzeltmesi hususunda görüşme sağlandığını belirtti.

“DURUMUN DÜZELTİLMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞ SAĞLANDI”

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Afyonkarahisar Kent Konseyi logosunda yapılan değişiklik sonrası basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bilinmesini isteriz ki, Kent Konseyi müstakil bir yapıya sahiptir. Eleştiri konusu olan logo değişikliği belediyemizin bilgisi dışında yapılmıştır.

*Yalnızca bir kez kullanıldığı tespit edilen logonun fark edilmesiyle birlikte Kent Konseyi yöneticileri ile irtibat kurularak bu durumun ivedilikle düzeltilmesi hususunda görüşme sağlanmıştır. Ayrıca ilgili logo tasarlanırken şehrimizin güncel gelişmeleri “Gastronomi ve Paşa Cami” dikkate alınarak iyi niyetle hazırlandığı bilgisi alınmıştır. Afyonkarahisar Kurtuluş Savaşı’nın temellerinin atıldığı şehirdir.

*Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ise bu kahramanca mücadelenin simgeleridir. Konunun malum çevrelerce istismar edilmesinden üzüntü duymaktayız. Konuya hassasiyetle yaklaştığımızın bilinmesini ister bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumumuzun ortak değerlerine tarihi şahsiyetlere ve İstiklal Harbimizin kahramanlarına daima saygılı ve minnettar olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

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