Sözcü yazdı atletizm pistinin ortasındaki asfalt yol kaldırıldı

Muğla ilindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Atatürk Şehir Stadyumu’nda her yıl onlarca yarışın düzenlendiği atletizm pistinin ortasına asfalt dökülerek yol yapılması spor camiasının sert tepkisine neden olmuş, sporcular, antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri sert tepki göstermişti. SÖZCÜ’nün olayı Türkiye’ye duyurmasından sonra Muğla Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü olaya el koydu. Atletizm pistinin ortasına yapılan asfalt yol kaldırılarak pist normal haline getirildi.

“TARTAN PİST YAPILMASINI BEKLİYORUZ”

Olayın ortaya çıkmasını sağlayan emekli beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Kadir Soylu “ 21. Yüzyılın Türkiye’sinde bir pisti dahi nasıl kullanılacağını bilmemek, hadi bilmiyorsun bari Atletizm İl Temsilcisi’ne antrenörlere sor öğren, öğrendik ki olaydan ne antrenörlerin ne de il temsilcisinin haberi var.

Zaten can çekişmekte olan atletizme bir de bu olumsuzluklar eklenince ne ile mücadele edeceğimizi şaşırdık. Yine de yanlıştan çok kısa zamanda dönülmesi güzel bir şey, olmasa yapılmasa daha iyiydi. Biz oraya tartan pist yapılmasını bekliyoruz. Çünkü Muğla’nın atletizm potansiyeli her geçen yıl büyük bir hızla artıyor.” diye konuştu.