SÖZCÜ yazdı, Muğlalılar anız yangınları için uyarıldı

SÖZCÜ’de çıkan “Muğla’da orman yangını bitti, anız yangınları başladı” haberinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi de anız yangınları için vatandaşları uyardı.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran’da başlayıp 4 gün süren orman yangının ardından il genelinde anız yangınlarının artması nedeniyle SÖZCÜ, “Muğla’da orman yangını bitti, anız yangınları başladı” başlığıyla verdiği haber ses getirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi de vatandaşları uyararak, “Yakılması yasak olmasına rağmen son 6 ay içerisinde il genelinde 385 anız yangını meydana geldi. Vatandaşları bilinçlendirmek için muhtarlarımıza büyük iş düşüyor” denildi.

SÖZCÜ’nün 27 Haziran’daki haberine göre, “4 günün ardından söndürülebilen orman yangınının ardından son iki günde Seydikemer, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde meydana gelen anız yangınlarında 63 zeytin ağacı ile 5 armut ve 3 badem ağacı yandı” ifadelerine yer verilmişti.

ANIZ YANGINLARI MİLYONLARCA LİRALIK MADDİ ZARARA NEDEN OLUYOR

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından anız yangınları sonucunda çıkan zararlar şu şekilde ifade edildi:

“Anız yakılması sonucunda çıkan yangınlar her yıl milyonlarca liralık maddi zarar neden oluyor. Anız yangınları, orman yangınlarına, telefon ve enerji iletim hatlarının yanmasına, yol kenarlarında duman nedeniyle sis oluşumu sonucunda çeşitli trafik kazalarına yol açabiliyor. Anız yangınları ile birlikte hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riski de ortaya çıkarıyor. Ayrıca anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden oluyor. Anız yakılması toprakları ve doğayı olumsuz etkileyerek söndürme çalışmaları esnasında binlerce ton su ile zaman ve maliyet kayıpları yaşanıyor.”

“MUHTARLARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Yapılan uyarıda anız yangınlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için muhtarlara büyük görev düştüğü belirtilerek, “Hububat hasadı sonrası artıkların ekonomik bir değer de taşımadığı düşüncesi ile anız yakmanın bir alışkanlık haline geldiği görülmektedir. Ülkemiz topraklarının şimdiki ve gelecekteki nesilleri doyuracak şekilde ürün verebilmesi ve gelecek nesillere güzel, yeşil, temiz bir çevre bırakılması anız yakmanın toprağa zarar verdiğinin herkes tarafından bilinmesine bağlıdır. Anız yakmanın zamandan ve maliyetten kazanç sağlandığı düşünülse de aslında ülke topraklarına büyük zarar verdiği unutulmamalıdır” denildi.

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