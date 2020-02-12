Sözcü yazdı, o depremzedelere yardım yağdı

Elazığ’da 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina hasar görmüş ve binlerce vatandaş çadırlarda yaşamaya başlamıştı. Depremin hemen ardından tüm Türkiye kenetlenmiş birçok kurum, kuruluş ve vatandaş Elazığ ve Malatya’ya yardıma koşmuştu.

Ancak merkeze bağlı Karşıya Mahallesi’nde çadırlarda yaşayan depremzedeler kendilerine yeterli yardım yapılmadığını söyleyerek, Sözcü aracılığıyla yetkililere seslenmişti. Elazığlı depremzedelerin yardım talebini “Elazığlı Depremzedeler: Bize yardım ulaşmıyor” başlığıyla okuyucularına duyurmuştu. Haberimizin ardından ise depremzedelere adeta yardım yağmaya başladı.

“HABERDEN SONRA DEVLET BÜYÜKLERİMİZ GELDİ”

Sözcü’nün haberi sonrası yardımların gelmeye başladığını belirten Elazığlı depremzede Gaffure Aşık; “Gıda kolisi, yardım kolisi, giyimdir, odunumuzdur, kömürümüzdür, ihtiyaçlarımız karşılandı. Devlet büyüklerimiz buraya akşam ziyaretimize geldi. Teşekkür ederiz herkese. Sözcü gazetesine de teşekkür ederiz. Sesimizi duyurdu. İhtiyaçlarımızı giderdik. Sorunlarımız ortadan kalktı. Herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“SÖZCÜ GAZETESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Sabah saatlerinden itibaren yemek ve yardım kolilerinin gelmeye başladığını belirten bir başka depremzede Kazım Aşık ise, “Öncelikle Sözcü gazetesine ve basın mensuplarımızın hepsine teşekkür ederiz. Sözcü gazetesinin haberinden sonra bütün büyüklerimiz elinden geldiği kadar yardımlarını göndermeye başladılar. Bu sabah yemeklerimiz ve kolilerimiz gelmeye başladı. Allah razı olsun. Biz her zaman istiyoruz darda olan kişilere yardımda bulunsunlar. Yıkılan evlere, çatlak olan evlere yardımcı olsalar daha iyidir. Devletimiz büyüktür. Bizim elimizde imkanlar yok, devletimizin elinde imkanlar var. Yardımcı olsunlar. Biz bu kadar, başka bir şey istemiyoruz. Devletimiz bize yardımcı olsun” diye konuştu.

“DEVLETİMİZ MAĞDURİYETLERİ GİDERMEYE BAŞLADI”

Yardımların geldiğini doğrulayan Muhtar Ruhi Demirbaş ise şunları söyledi:

“Bizim bu mücadelemiz hep Karşıyaka için. Allar rızası için kendimi hayatta düşünmedim. Arabamla, canımla gece demedim gündüz demedim vatandaşlarım için uğraştım. Tabi yetişemediğimiz yerler de oldu. Şimdi vatandaşlarımız gerçekten mağdur. Devletimiz mağduriyetleri gidermeye başladı. Kimlik numaraları ile girecekler tek tek evlerine gidecek yardımlar. Bakın soba geldi şimdi. Sobalar isimlere göre tek tek teslim edilecek. Burada tabi ki bazı rahatsızlıklar oldu. Şu anda yardım konusunda bir sıkıntı yok. Öğretmenler tayin edilmiş. Her çadırla ilgileniyorlar. Odunsa odun, kömürse kömür, battaniye ise battaniye. Şu an bir sıkıntımız yok.”

“SESİMİZİ DUYURABİLDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ”

Sözcü’nün haberinin ardından yetkililerin harekete geçtiğini söyleyen depremzede Bülent Demirci da şöyle konuştu; “Birtakım sorunlarımız vardı. Yetkililere sesimizi duyuramıyorduk. Burada zorluklar içindeydik. Sözcü gazetesi sesimizi duyurdu, yetkililerimiz yardımımıza koştu. Bugün erzaklarımız geldi. Soba ihtiyacımızı karşıladılar. Teşekkür ederiz Valimize. Valimiz bize yardımcı oldu, gıda ihtiyaçlarımızı karşıladı. Sesimizi duyurabildiğimiz için mutluyuz. Bu yardımın devamını bekliyoruz. Bizi mağdur durumda bırakmasınlar. Biliyoruz ki elinden geleni yapacaklar, bizi de bu zor durumdan kurtaracaklar. İnşallah bu kötü günleri hep birlikte el ele atlatacağız. Öncelikle Valiliğimize, Belediye Başkanımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu yardımda emeği geçen bütün insanlara, bizi burada yalnız bırakmayan sesimizi duyuran Sözcü gazetesi aracılığı ile teşekkür ediyorum.”

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