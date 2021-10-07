SÖZCÜ yazdı, Tarım Kredi’de fiyatlar düştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın evinin yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi marketinden 1002 TL ödeyerek yaptığı atıştırmalık alışverişinden sonra ‘fiyatlar gayet uygun’ demesi üzerine SÖZCÜ’nün marketlerde yaptığı fiyat araştırması haberi ses getirdi. Tarım Kredi Kooperatifi bazı ürünlerde indirime gitti. SÖZCÜ’nün haber yaptığı gün 93,75 TL olan 5 litre teneke ayçiçek yağı bugün 69,90 TL etiketiyle satışa sunuldu. Filiz çay 35,90’dan 32,90’a, siyah zeytin ise 29,9’dan 19,90 TL’ye indi.

Sevgim Begüm YAVUZ

SÖZCÜ’nün Çarşamba günkü manşetinde yer alan ‘Fiyatlar gayet uygun değilmiş’ başlıklı haber ses getirdi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bir açıklama yaparak fiyatlarının ‘uygun’ olduğunu yeni etiketlerle duyurdu.

SÖZCÜ’nün marketlerdeki fiyatları tespit ettiği 4 Ekim Pazartesi günü Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 1 kilogramlık Filiz Çayı 35,90 TL olarak yer alıyordu. Yeni fiyatı 32,90 olarak duyuruldu. Aynı tarihte 1 kg siyah zeytin 29,90 TL iken, yeni fiyat 19,90 TL oldu.

AYÇİÇEK YAĞININ FİYATI 29,20 TL DÜŞÜRÜLDÜ

Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin satıldığı “pttavm.com” isimli internet sitesinde 4 Ekim’de 5 litre teneke Tarım Kredi ayçiçek yağı 93,70 TL olarak yer alırken, bugün yapılan açıklamada ürünün fiyatının 64,50 TL olduğu belirtildi. Açıklamanın ardından, “pttavm.com” isimli sitede 5 litre teneke Tarım Kredi ayçiçek yağının fiyatının 69,90 TL olarak değiştirildiği görüldü. Aynı internet sitesinde 4 Ekim’de 1 kg Osmancık pirinç 13,71 TL iken, 7 Ekim’de 9,95 TL oldu.

ATIŞTIRMALIK ALIŞVERİŞİ 1002 TL TUTMUŞTU

Erdoğan, hafta sonu Tarım Kredi marketine gitmiş, iki alışveriş arabasını gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle doldurmuş, toplamda 1002 lira tutan bedeli nakit ödemiş, buna rağmen fiyatlar için de “gayet uygun” demişti.

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