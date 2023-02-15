SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği AKP’li müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Doğukent bölgesinde AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun sahibi olduğu Melşa İnşaat tarafından yapılan 15 katlı üç bloktan ikisi depremde yıkılırken, bir blok ise ağır hasar aldı. Vatandaşların 6-7 ay önce taşındığı 140 konutluk Badı Saba Konutlarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Avşaroğlu ise hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam edince, her iki blokta hayatını kaybedenlerin yakınları isyan etti. SÖZCÜ’ye konuşan acılı aileler, “Yasımızı tuttuk, artık hak aramak istiyoruz” diyerek AKP’li ismin tutuklanmamasına isyan etti.

BAYRAKLI AÇIKLAMA DA KURTARMADI

Avşaroğlu, sosyal medyada Gürcistan’a kaçtığı paylaşımları üzerine Twitter hesabından bir görsel paylaştı. Enkazdan çıkan bir kolun tuttuğu Türk Bayrağı’nın fon yapıldığı görselde, Avşaroğlu yaşanan felaketin ilk gününden itibaren il ve ilçelerinde olduğunu belirterek herhangi bir yere gitmesinin söz konusu olmadığını duyurdu.

DEPREM KOORDİNASYON MASASININ BAŞINDA

Tüm tepkilere rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmayan, yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan AKP’li müteahhit ile ilgili bir partilisinin yaptığı paylaşım ise bardağı taşıran son bardak oldu. “Dulkadiroğlu ilçesi afet yardım masasında Şahin Avşaroğlu başkanımızla Dulkadiroğlu ilçe teşkilatı olarak görevdeyiz” ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafta, Avşaroğlu çalışırken yansıtıldı. Bunun üzerine birçok kişi sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

SÖZCÜ’nün haberi ve tepkiler üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının depremde binaların yıkılmasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında bugün 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan şüpheliler Şahin Avaroğlu ile M.S. ve Ö.S. tutuklandı.