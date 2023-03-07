SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği o görüntülere tepkiler devam ediyor: Anlatılır gibi değil, anlaşılır gibi hiç değil..

6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Hatay Antakya’ya arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere giden gönüllülerin, depremin üzerinden 3 gün geçtikten sonra tesadüfen girdiği özel hastanenin yoğun bakımında kaydettiği görüntüler, depremde ağır hasar gören ama ayakta kalan hastanede “1’i bebek 14 hasta ölüme terkedildi” iddiasının delili oldu.

Gönüllülerin kaydettiği tüyler ürperten görüntülerle ilgili farklı kesimlerinden tepki yağdı.

“HASTANELERE DAHİ NE KADAR GEÇ GİDİLDİĞİNİN GÖSTERGESİDİR”

Gönüllülerin, Özel Defne Hastanesi’nin yoğun bakımına girdikleri andan itibaren kaydetmeye başladığı ürkütücü görüntüleri izledikten sonra SÖZCÜ’ye açıklama yapan TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Ökten, “Özel Defne Hastanesinde yaşanıldığı iddia edilen, depremin üçüncü günü arama kurtarma çalışmaları sonucunda yoğun bakımda cihazlara bağlı 14 hastadan 5’inin kurtarılabildiği iddiası gerçek ise hiçbir açıdan kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu bize Hatay’da arama kurtarma çalışmalarının hastanelere dahi ne kadar geç gidildiğinin bir göstergesidir” dedi.

Prof. Dr. Ali İhsan Ökten

“HASTANE YÖNETİCİLERİ VE AFAD SORUMLU”

Söz konusu hastanenin deprem esnasında çok ciddi hasar aldığını ve ağır hasarlı olarak kabul edilerek yıkılma kararı alındığını hatırlatan Ökten, “Diğer hastaların ikinci gün kurtarılıp, yoğun bakımdaki hastaların kurtarılmasındaki gecikme ve bu esnada ölen vatandaşlarımızın olması bir taraftan hastane yöneticilerinin sorumluluğunda iken, arama kurtarma çalışmalarının geç ve dikkatlice yapılmaması ise AFAD’ın sorumluluğunda olan durumlardır. Yoğun bakımda o esnada çalışan hekim, hemşire veya teknisyenlerin yaşadıkları korku ve panik nedeniyle hastaneden çıkmaları, kendi güvenliklerini sağlamakla sorumlu olmalarından ve depremzede olarak yakınlarını arama duygularından kaynaklanma ihtimali yüksektir” ifadelerini kullandı.

KAMU HASTANELERİ BİNALARINA DİKKAT ÇEKTİ

TTB İkinci Başkanı Ökten, kamu hastane binalarının depremde en fazla hasar gören binalar olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi, “Yaşanılan depremde en sağlam olması gereken binaların kamu binaları ve bunların içinde hastanelerin olması gerekirken ne yazık ki bu deprem de en fazla hasar alan kamu binaları hastaneler, ASM’ler gibi sağlık birimleri olmuştur. Şu an hala Hatay ilinde ilçeler dahil Dörtyol Devlet Hastanesi haricinde sağlık hizmeti verecek ikinci veya üçüncü basamak kamu sağlık binası mevcut değildir. Özel hastanelerde çok ciddi hasar görmüş ve hizmet veremeyecek durumdadırlar.

ANLATILIR GİBİ DEĞİŞ ANLAŞILIR GİBİ HİÇ DEĞİL

Vicdanları yaralayan sarsıcı görüntülerin yer aldığı haberi paylaşayan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, “Anlatılır gibi değil, anlaşılır gibi hiç değil.. Sözde tahliye edilmiş bir hastaneden söz ediyoruz. İşte bu nedenle akıl, ahlak ve adaletin toplumsallaşması ve kurumsallaşmasına çok ihtiyacımız var! Yüreğimize oturan taşın ağırlığı başka türlü kalkmaz, kalkamaz:(” ifadelerini kullandı.