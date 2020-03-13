SÖZCÜ’nün haberi ses getirdi! YÖK tepki çeken uzaktan eğitim yasağını kaldırdı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Ankara’da özellikle yabancı öğrenci sayısı fazla olan üniversite rektörlerinin katılımıyla 3.5 saat süren toplantı yaptı. Corana virüsünün konuşulduğu toplantı sonrasında toplantıya katılan rektörlere YÖK Özel Kalem’den bir e-mail gönderildi.

UZAKTAN EĞİTİM YASAK

Corona virüsüyle ilgili sürecin koordinasyonunun YÖK tarafından yapılacağının altı çizilen mektupta, “Sizden ricamız konuya ilişkin üniversiteniz öğrencileri ve ailelerine yönelik, ‘tatil duyurusu’ dışında bir açıklama yapmamanızdır” diye uyarıldılar.

YÖK Başkanlığı ayrıca rektörleri; “Tatil süresi zarfında herhangi bir adla (uzaktan eğitim, online eğitim vb) eğitim verilmeyecektir. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan başkanlığında, Koronavirüs ile ilgili bugün kurulan ve rektör yardımcılarınızın bulunduğu iletişim grubunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır” diye de uyardı.

Akademik çevreler uzaktan eğitimin yasaklanmasını, bir çok üniversitenin altyapı yetersizlikleri nedeniyle altyapısını yıllar önce kuran üniversitelerin cezalandırılması olarak değerlendirdi.

YÖK GERİ ADIM ATTI

SÖZCÜ’nün kamuoyuna duyurduğu bu gelişmenin ardındansa YÖK’ten yeni bir açıklama geldi ve tepki çeken yasaktan geri adım atıldı.

YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Yükseköğretim üst kuruluşlarında Başkan, Başkan Vekili, yürütme kurulu üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Hukuk Müşaviri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

BİR REKTÖR YARDIMCISI BELİRLENECEK

*Bütün yükseköğretim kurumlarımızda koronavirüs hastalığına yönelik süreçte “YÖK’ün koordinasyonunda” devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesince hareket edilecektir.

*Bu amaçla yükseköğretim kurumlarımızdan koronavirüs ile ilgi süreçleri yürütecek bir Rektör Yardımcısının belirlenmesi istenmiştir. Bu kişilerin isimleri Başkanlığımıza ivedi olarak iletilmiş olup kendileri YÖK arasında sürekli ve doğrudan bir ilişki tesis edilmiştir.

TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ VE ECZACILIKTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ HARİÇ

*Bütün yükseköğretim kurumlarımızda koronavirüs hastalığına yönelik süreçte “YÖK’ün koordinasyonunda” devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesince hareket edilecektir.

*Bu amaçla yükseköğretim kurumlarımızdan koronavirüs ile ilgi süreçleri yürütecek bir Rektör Yardımcısının belirlenmesi istenmiştir. Bu kişilerin isimleri Başkanlığımıza ivedi olarak iletilmiş olup kendileri YÖK arasında sürekli ve doğrudan bir ilişki tesis edilmiştir.

*Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine karar verilmiştir.

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