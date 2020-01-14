SÖZCÜ’nün iki manşeti yılın en iyileri listesinde

15 ulusal gazeteden 5 bin 475 manşetin MediaCat Yazı İşleri Ekibi tarafından ön elemeden geçirilip, toplamda 135 manşetin değerlendirildiği çalışmada, 01 Aralık 2018-30 Kasım 2019 tarihleri arasındaki gazete manşetleri değerlendirmeye alındı. SÖZCÜ’nün 31 Ocak 2019 tarihli “Domates, biber, patlıcan… Artık bunları alamıycan” başlıklı manşeti ile 5 Nisan 2019 tarihli “Yorgun Demokrat” başlıklı manşeti en iyi manşetler sıralamasına girdi.

EN BEĞENiLEN GAZETE: SÖZCÜ

ARTIBİR Araştırma Şirketi, 02-09 Ocak tarihlerinde yaptığı Türkiye’nin Gündemi araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma, SÖZCÜ’ye yönelik her türlü algı operasyonuna rağmen, halkın gazetesine duyduğu güven ve sevgisinin değişmediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre en çok okunan gazete çıktığı günden bu yana Atatürkçü çizgisinden, habercilikten milim sapmayan SÖZCÜ… En beğenilen Gazeteci ise Fatih Portakal oldu. Araştırmanın bazı sonuçları şöyle:

– Halk genel itibari ile kendini mutlu hissetmiyor.

– Araştırmaya katılanlar Kanal İstanbul’a ‘hayır’ diyor.

– Ekrem İmamoğlu şu aşamada cumhurbaşkanlığına aday olmamasına rağmen arkasında çok ciddi bir destek var. n Gelecek Partisi en fazla oyu AKP ve MHP’den alıyor.