SÖZCÜ’nün manşeti Yunan basınında

Ülkenin en çok izlenen televizyonlarından SKAI TV, SÖZCÜ’nün “SÖZCÜ sordu, ses 8 yıl sonra geldi” manşetini kelime kelime tercüme ederek seyircilerine aktardı.

YUNANİSTAN‘ın işgal ettiği adalar konusunu yıllardır gündemde tutan SÖZCÜ, bu haberleriyle Ege’nin karşı kıyısında da etkili oluyor. Gazetenizin pazartesi günü attığı “SÖZCÜ sordu, ses 8 yıl sonra geldi” manşeti, Yunan basınında da yankı buldu. Ülkenin en çok izlenen televizyonlarından SKAI TV, SÖZCÜ’nün manşetini kelime kelime tercüme ederek seyircilerine aktardı.

Kanal, Türkiye’de iktidara yakın basın kuruluşlarının da SÖZCÜ ile aynı çizgide yayın yaptıklarına dikkat çekti. SKAI TV, Ekim 2020’de de SÖZCÜ’nün adalarla ilgili haberini ekrana getirmişti. Aynı haber için Yunan Ta Nea Gazetesi de “Türk gazetesi bir kez daha Yunan adalarının silahlandırılmasından şikayet ediyor” ifadelerini kullanmıştı.