SÖZCÜ’nün mücadelesinin önemi daha iyi anlaşılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, SÖZCÜ’nün dik duruşuyla Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlılığını hiç yitirmediğini, taviz vermediğini ve bu ilkeler doğrultusunda görevini eksiksiz yerine getirdiğini belirtti.

Büyükerşen, “Ülkemizde görsel ve yazılı basının karşı karşıya kaldığı baskı ve zorlukları düşünürsek, bir taraftan demokrasimiz için üzülüyor, bir taraftan da SÖZCÜ Gazetesi’nin verdiği mücadelenin ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu daha iyi anlıyoruz” dedi.

CHP’li Umut Oran ise Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz’a gönderdiği mesajında “2007 yılından beri Türkiye’de haber alma özgürlüğü ve habere ulaşma hakkının yılmaz temsilcisi olan ve yine Türkiye’de özgür basının amiral gemisi ve gazetecilik başarısı olan SÖZCÜ’nün bugünlere gelmesinde ve bu başarısında sizlerin büyük emeği var. SÖZCÜ’nün yeni yaşı kutlu olsun, ömrü uzun, bahtı açık olsun” dedi.

CHP’li Barış Yarkadaş da “Tam 14 yıldır her türlü baskı, sansür ve engellemeye rağmen, doğru bildiğini söylemekten çekinmedi. Uydurma davalara rağmen boyun eğmeyen ve diz kırmayan SÖZCÜ’ye, nice özgür 14 yıllar diliyorum. Çünkü halkın söyleyecek çok sözü ve sözcüsüne ihtiyacı var” dedi.