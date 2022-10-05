Sözcü’ye 6 ödül

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından verilen Mimar Emre Madran ödüllerinde; SÖZCÜ yazarları Yekta Güngör Özden, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek ile Ankara Temsilcimiz Saygı Öztürk, muhabirlerimiz Erdoğan Süzer ile Yavuz Alatan ödüle layık bulundu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından verilen Mimar Emre Madran ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından verilen Mimar Emre Madran ödülleri törenle sahiplerini buldu. Ankara Temsilcimiz Saygı Öztürk, yazarlarımız Yekta Güngör Özden, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek ile muhabirlerimiz Erdoğan Süzer, Yavuz Alatan ödüle layık bulundu. Deniz Zeyrek adına ödülü Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Saygı Öztürk adına ise Dilek Karaaslan aldı.

Ankara Kalesi Yüksel Erimtan Müzesi’nde gerçekleşen törende konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 2022’de oda yönetiminin ve kendisinin hedef alındığı birçok olay yaşandığını hatırlattı ve “Baskılara karşı çıkan, baskının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde yazmaya, haber yapmaya devam edenleri kutluyorum” dedi. Candan, iktidarın betonlaşmaya yönelik koruma altındaki binaları da yıkarak, cumhuriyetin başkentini hedef aldığını savundu ve buna karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.