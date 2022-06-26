SÖZCÜ’ye CİMER’Lİ sansür uyguladılar

SÖZCÜ’nün özelleştirme haberi, ‘Osmanlı torunu olarak kanıma dokunuyor’ denilerek CİMER’e şikayet edildi. Şikayeti ciddiye alan CİMER ve savcılık muhabirimize soruşturma açtı.

Sözcü Ankara

Basın ve sosyal medyaya yeni kısıtlamalar getiren ‘Sansür Yasa Teklifi’ TBMM‘de görüşülmeyi beklerken, sansür şimdiden başladı. Halkın haber alma özgürlüğünü engelleyici adımlardan biri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden geldi.

SÖZCÜ Gazetesi ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer’in 20 Ağustos 2021’de yayınlanan “Devlet paraya sıkıştı, parseller satışa çıktı” başlıklı haberi için Eskişehirli Hakan Çevik adlı bir vatandaş şikayetçi oldu. Çevik, bu haber ile hükümete karalama yapıldığını öne sürüp, “Osmanlı torunu olarak içeride satılmış olanların var olması kanıma dokunuyor” ifadeleriyle CİMER’e başvurdu.

CİDDİYE ALDILAR

Şikayeti ciddiye alıp işleme koyan CİMER, dilekçeyi Cumhuriyet Savcılığına iletti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Süzer’in ifadesinin alınması için polise talimat verdi. Polis, arkadaşımızı karakola çağırıp savunmasını aldı.

RESMİ GAZETE’DE VAR

Yeni nesil sansür uygulamalarının ilginç örneklerinden birini oluşturan olay, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) 19 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımladığı satış ilanıyla başladı. Resmi Gazetedeki ilanda, 10 farklı ilde toplam 345 bin 477 metrekare büyüklüğündeki Hazine arsasının özelleştirme yoluyla satılacağı belirtilmişti. SÖZCÜ de bu konuyu haberleştirdi.

OSMANLI TORUNU

Haberi www.sozcu.com.tr sitesinde gören Hakan Çevik isimli bir vatandaş CİMER’e şikayet başvurusu yaptı. Şikayetinde ayrıştırıcı bir dil kullanan ve kendisini ‘’Osmanlı torunu” olarak tanımlayan Çevik, şikayetini şöyle dile getirdi: (İmla hataları düzeltilmemiştir)

“Merhabalar sayın cumhurbaşkanım yukarıdaki linkte çok ağır karalama yapılmaktadır partinize ve devletimizi yöneten hükümetimize karşı bu görüşünden dolayı cezalandıramıyormuyuz dahamı ağır İthamlarda bulunması mı lazım gerçi bana sorarsanız bundan daha ne kadar ağır olabilir bir osmanlı torunu olarak içerde satılmış olanların var olması kanıma dokunuyor bu nasıl bir köşe yazısı bu nasıl bir başlık gereğinin yapılmasını rica ediyorum bu bir hakarettir saygılarımla”

GÖRÜŞÜNDEN DOLAYI CEZA

Ayrıştırıcı bir dille yazılan ve görüşünden dolayı gazetecinin cezalandırılması talep edilen şikayeti CİMER’in işleme alıp gereğinin yapılması için savcılığa göndermesi, savcılığın da gazeteciye doğrudan soruşturma açması şaşkınlık yarattı. CİMER’li sansür yönteminin özgür basının susturulması amacıyla denemeye alındığı, bu yolla basının hemen her haberi için gazetecilerin karakola çağırılması mümkün hale geliyor.

İlginizi Çekebilir Sansür yasası