SÖZCÜ’ye iki ödül birden

CEZA HALKA VERİLMİŞTİR

Ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden alan Yılmaz Özdil, teşekkür konuşmasında SÖZCÜ yazarlarına verilen cezalara da değinerek, “Bu ceza aslında SÖZCÜ Gazetesi değil bizzat vatandaşa verilmiştir. Çünkü vatandaşın gerçekleri ve doğruları öğrenme hakkı bu yolla elinden alınmak isteniyor” diye konuştu. Zeydan Karalar da, “Basın özgürlüğünün olmadığı bir ortamda demokrasiden söz edilemez” dedi.

YILMAZ ÖZDiL’E ONUR ÖDÜLÜ

Özdil, ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (solda) ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir’den (ortada) aldı.

MEHMET SERBES’E ÖZEL ÖDÜLÜ VERİLDİ

Basın Yarışması’nda SÖZCÜ Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes, Özel Ödül’e layık görüldü. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin Kültür ve Sosyal Tesisleri’nde yapılan gecede Mehmet Serbes’in şehir dışında bulunması nedeniyle ödülünü oğlu Eray Serbes Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın elinden aldı. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay da katıldı. SÖZCÜ ADANA