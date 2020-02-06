Sözleşmeli astsubay başvuruları başladı! Sözleşmeli astsubay alımı şartları neler?

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı ilanında; Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sözleşmeli astsubay alınacağı duyuruldu. Başvurular, 04 Şubat 2020 günü başlayıp, 21 Şubat 2020 günü saat 16:00’da sona erecek.

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI İLANI

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihi olarak belirlenen 04 Ağustos 2020 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 04 Ağustos 2020 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlular),

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 04 Ağustos 2020 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonrası doğumlular),

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Hamile olmamak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “2020 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2020 Yılı S.G.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.