Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sözleşmeli er sınavı gerekli evraklar neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er başvuru sonuçları erişime açıldığını duyurudu. Adaylar, 25 Ekim-09 Aralık aralığında MSB sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınava katılacak.

Sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama ekranı açıldı. Binlerce talebin bulunduğu sözleşmeli er başvuru işlemleri sonuçlandırıldı. Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 28 Ekim 2022, 03 Kasım 2022, 04 Kasım 2022, 08 Kasım 2022, 09 Kasım 2022, 01 Aralık 2022, 02 Aralık 2022, 06 Aralık 2022 ve 07 Aralık 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde icra edilecek.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI

SÖZLEŞMELİ ER SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecek.

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 28 Ekim 2022, 03 Kasım 2022, 04 Kasım 2022, 08 Kasım 2022, 09 Kasım 2022, 01 Aralık 2022, 02 Aralık 2022, 06 Aralık 2022 ve 07 Aralık 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde icra edilecek.

Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.

SINAVA KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

(2) Adayların aşağıda belirtilen belgeleri;

(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,

(b) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar adaylar için,

(c) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı (Aslı) : Adayın kendisine ait nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil),

AÇIKLAMA: Nüfus/kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.

(ç) Öğrenim Diploması: Diplomanın/öğrenim belgesinin (e-devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin (en son mezun olduğu okul) aslı ve fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),

AÇIKLAMA: Öğrenimini yurtdışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum denklik belgesinin) aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(d) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar; terhis belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya askerlik şubesi onaylı fotokopisi (7179 Sayılı Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis belgesi, altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini tamamlayan adaylar iki adet terhis belgesi getirecektir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir. Terhis belgesi/belgelerini getirmeyen adaylara 7179 Sayılı Asker alma Kanununun 40’ıncı maddesinde belirtilen ek puanlar verilmeyecektir,

(e) Askerlik Durum Belgesi: Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebilecekler, bahse konu belgenin onaylı olması şartı aranmayacaktır,

(f) Varsa ehliyet, askerî ehliyet ve atıcılık, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. branşları ile kurbağa adam, dalgıç, paraşütçü vs. gibi özel yeteneği bulunan adaylara yönelik bonservis, milli sporcu belgesi, kurs belgesi, sertifika, mesleki eğitim belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri;

(I) Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler,

(II) Atıcılar için, Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan alınmış atıcılık lisansının aslı ve fotokopisi,

(III) Askerlik hizmeti esnasında Atış Başarı Şerit Rozeti alanların berat aslı ve fotokopisi,

(g) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair e-Devlet çıktısı), kaydı bulunanların ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisi,

(ğ) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu: Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu,

(h) Aday tarafından doldurularak beraberinde getirilecek olan Aday Bilgi Formu,

(ı) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adayın;

(I) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim aşamalarında şehit/gazi eşi ve çocuğu olduğunu belgelendirseler dahi şehit/gazi eşi veya çocuğu kontenjanına dâhil edilmeyeceklerdir. Şehit/gazi eş ve çocukları MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilmektedir.

(II) Anne/baba veya eşi TSK‘ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, bağlı bulunulan Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlığını belgelendiremeyen adayların şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde sınıflandırılması yapılamayacak olup diğer işlemlerine aynı şekilde devam edilecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). İkinci seçim aşamaları sonunda başarılı/başarısız olan tüm adayların kayıt kabul evrakları kendilerine iade edilecektir.