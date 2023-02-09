Sözleşmeli Er Vural Kumtepe, kaldığı otelde depremde yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 10 ili etkileyen depremlerde, Kars 9’uncu Komando Tugayı’ndaki birliğinden Suriye’nin İdlib kentindeki görevine gitmek için yola çıkan Piyade Sözleşmeli Er Vural Kumtepe, kaldığı otelde depreme yakalandı. Kumtepe, yıkılan otelin enkazı altında kaldı.
Ekipler tarafından cansız bedeni çıkarılan Vural Kumtepe’nin cenazesi, memleketi Aksaray’ın merkeze bağlı Nurgöz köyüne getirildi. Nurgöz köyü Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kumtepe, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)