Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları: Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce işsiz öğretmen, sözleşmeli öğretmen olabilmek için başvuru işlemlerini tamamlamış ve sınavlara girmişti. Merakla beklenen gün geldi. Sonuçlar ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen MEB bünyesindeki okullarda göreve alacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2020 sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzuna göre, atama tercihi sonuçları 18 Mart 2020 tarihinde açıklanacak. MEB sonuçların açıklanacağı saat hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı.

ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLERDEN İSTENE BELGELER

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.