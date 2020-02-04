Sözleşmeli öğretmenin bekçi ile ücret farkı yüzde 10.7, polis ile farkı yüzde 30

Türkiye bekçiler ile öğretmenler arasındaki maaş farkını konuşuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamaya göre lise mezunu bir bekçi ayda 4 bin 527 TL, yılda ise 54 bin 324 TL ücret kazanıyor. (temmuz zammı hariç).

BEKÇİ İLE FARK YÜZDE 10.7

Hizmet yılı 5 yıldan az olan sözleşmeli öğretmenler ise ayda 4 bin 89 TL ücret alıyor. Öğretmenin yıllık ücreti ise 49 bin 68 TL.

Yani lise mezunu bir bekçi dört yıllık üniversite mezunu bir öğretmenden yılda yüzde 10.7 daha fazla kazanıyor.

POLİS İLE FARK YÜZDE 30

Peki ya polisler ile sözleşmeli öğretmenler arasındaki ücret farkı ne kadar? Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre işe yeni başlayan bekâr bir polis memuru ayda 5 bin 350 TL kazanıyor (Polis maaşları ek ödemeler, eş ve çocuk durumuna göre değişebiliyor). İşe yeni başlayan bir polis memuru yılda 64 bin 200 TL alıyor.

Yıllık ücretler kıyaslandığında işe yeni başlayan bir polis memurunun işe yeni başlayan bir sözleşmeli öğretmenden yılda yüzde 30 daha fazla kazandığı görülüyor.

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ABD’DE ORTALAMA POLİS İLE ÖĞRETMEN ARASINDAKİ FARK

Türkiye’de rakamlar böyle peki ABD’de durum nasıl? En son yazacağımızı başta belirtelim, ABD’de de kolluk kuvvetleri öğretmenlerden fazla kazanıyor fakat aradaki makas Türkiye’deki kadar açık değil.

ABD’DE POLİS ÖĞRETMENDEN YÜZDE 1.5 DAHA FAZLA KAZANIYOR

ABD’nin resmi istatistik ofisinin (BLS) rakamlarına göre 2018 yılında bir polis ortalama 61 bin 380 dolar kazanıyor. Söz konusu ücret polis memuru ile şeriflere bağlı devriye gezen memurlarının eyaletlerdeki ortalama ücretlerine bakılarak hesaplanıyor.

Ulusal Eğitim Derneği’nin (NEA) hesaplamasına göre ise 2017/2018 yılında ortalama öğretmen maaşı 60 bin 477 dolar. Yani ABD’de ortalama bir polis memuru ortalama bir öğretmenden yılda 903 dolar daha fazla kazanıyor. Böylece yılda bir polis memuru öğretmenden yüzde 1.5 daha fazla kazanmış oluyor.