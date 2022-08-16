Sözleşmeli öğretmenli atama tercihleri ne zaman? MEB tarih verdi…

Sözleşmeli öğretmenlik ataması için tercih işleri başlıyor. Mülakat sonuçlarına göre 60 puan üzerinde alan öğretmen adayları Sözleşmeli öğretmenli atama tercihi yapabilecek. Öğretmen atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı listesi MEB’in internet sitesinde yayınlandı. 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50’si İstanbul’a yapılacak. Tercihler öncesinde sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına itiraz başvurusu 17 Ağustos – 18 Ağustos’ta alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

29 Temmuz’da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edildi.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022’de açıklandı.

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022’de açıklanacak.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü saat 16.00’ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir

ÖĞRETMEN ATAMASININ YÜZDE 50’Sİ İSTANBUL’A OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında öğretmen adaylarının atamasıyla ilgili yöneltilen soruya şöyle yanıt vermişti:

“Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerin yüzde 75’i son 19 yılda atandı. Yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Atanma yapılmayan hiçbir yıl yok. Hükümetimizin öğretmen atamamayla ilgili bir şeyi yok.

Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında, yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50’sini İstanbul’a yapacağız. İstanbul’u gerçekten merkeze aldık. İstanbul’un hem fiziki imkanlarını artırma hem de öğretmen ihtiyacı ile ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz.”

“BRANŞ OLARAK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ”

Bakan Özer şöyle devam etti:

“Atayacağımız öğretmenler de branş olarak ağırlıklı okul öncesi eğitime ağırlık vereceğiz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz okul öncesine çok büyük ağırlık verdik.

Türkiye, ilkokulda, ortaokulda, lisede, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını ciddi artırmasına rağmen okul öncesi eğitimde gerçekten ciddi bir sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı aşmak için 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı yapmak için yola çıktık.

Şu ana kadar 750 bağımsız anaokulunu 9 bine yakın anasınıfını da hizmete aldık. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu ana sınıflarıyla buluşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranınız yüzde 78’den yüzde 92’ye çıkarttık. İstanbul’a bin yeni anaokulu yapacağız. 2022 sonuna kadar bitireceğiz. Eylülün ilk haftasına öğretmen ataması yetişecek açıklamam oradaki soruların çoğunun öğretmen adayı arkadaşlar bilir ne demek istediğimi de anlar.”