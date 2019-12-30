‘Sözleşmeli üretim modeli getireceğiz’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımın durumunu ve gelecek hedeflerini açıkladı. Pakdemirli, “Göreve geldiğim günden beri ‘tarım, savunma sanayiden daha önemlidir, bir milli güvelik meselesidir’ diyorum” ifadesini kullandı. İşte Pakdemirli’nin sözleri:

DÜNYADA İLK 10’DAYIZ: AK Parti’nin 2023 hedefi dünyada ilk 10’a girmek. Tarımda zaten ilk 10’dayız. Son 15 yıldır yapılmayan Tarım Şurası’nı yaptık. Tüm paydaşları dinledik. 50 binden fazla proje geldi, arşive aldık.

SOSYOLOJİK BOYUTU VAR: (AKP Milletvekili Orhan Erdem’in ‘Çiftçi, 5 yıldır geriye gidiyor’ sözleri için) Demek ki yeteri kadar milletvekilimizi bilgilendirememişiz, özel seans yapacağız. Köyden gelmiş genç, AVM’de çalışıyor. ‘Köyde uğraş versen, daha çok kazanacağını biliyorsun’ diyorum. Şehir hayatı cazip geliyor. Sosyolojik boyutu var. Taşımalı eğitimin tarıma eksi etkisi olmuştur.

ÇİFTÇİ FİYATI EKERKEN BİLECEK: Sözleşmeli üretim ve girdi finansmanı üzerinde çalışıyoruz. Yani üretici ektiği zaman, satacağı fiyatı bilirse, desteğe bile ihtiyacı yok. Hızlı bir şekilde Meclis’e gelecek. “Ekimini yapın, dünya fiyatları ile alacağız” diyoruz.

İTHAL HAYVAN AZALDI: (İthal et eleştirileri var) Ben geldikten sonra azaldı. İlk görevimiz üreticiyi korumak, ikinci görevimiz ise tüketiciyi kollamak. Zaman zaman sütte fazla, ette az olma durumu ortaya çıkıyor. Geçen yıla göre besili hayvan ithalatını yarı yarıya düşürdük.

YERLİ TOHUM ÇALIŞIYORUZ: Tohumla ilgili Türkiye 150 bin tondan 1 milyon 50 bin tona gelmişiz. İhtiyacımızın yüzde 96’sını karşılıyoruz. Sadece sebze tohumlarında ithalata bağımlılık var. TÜBİTAK’la sebze tohumunu yerlileştirme konusunda çalışma yapıyoruz.