Sözleşmeliye kadro meclise geldi! Kimleri kapsıyor, şartları neler?

4C’den 4B’ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeliye kadro düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Toplam 9 maddelik düzenleme dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

BEKLEME SÜRESİ OLMADAN KADROYA ALINACAKLAR

Teklifle; kamunun çeşitli kurumlarında ve mahalli idarelerde sözleşmeli çalışan personel kadroya alınacak.

28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler.

Memur kadrosuna geçtikten sonra 1 yıl süreyle aynı kadroda ve aynı görevde çalıştıktan sonra tayin haklarını elde etmiş olacaklar. Söz konusu yasa teklifi; 458 bin 615 çalışanı kapsıyor. Sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi, tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olacak.

KADROYA GEÇİŞLER TALEBE BAĞLI

Kadroya geçişler, talebe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

4B’li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı olarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamına alınıyor.

Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bu kapsamda kadroya geçecek mahalli idareler personelinin sadece mahalli idareler arasındaki nakli yapılabilecek; diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki sürelere dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşmuş olacak.

Bundan sonra istihdam edilecek personel, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren sözleşmeli personel 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Yasa teklifi ile; sözleşmeli personele memurlarda uygulandığı şekliyle disiplin ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin cezalar da uygulanacak.

MAHALLİ İDARELERDEKİ SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMA KPSS ŞARTI

Düzenleme ile; mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamını, memurlar gibi düzenleyerek, bu personel için de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) zorunluluğu getiriliyor.

Teklifle: 4/B ile teşkilat kanunlarına tabi 413 bin 617, mahalli idarelerdeki 36 bin 346, aile hekimliklerinde kamu dışından aile sağlığı elemanı 3 bin 542, sulama birliklerindeki 32 kişi olmak üzere 453 bin 620 personel ve diğerleriyle birlikte 458 bin 615 çalışanın kadroya geçmesi öngörülüyor.

MALİYET ANALİZİ ÇIKARILDI

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte; bazı kurumların maliyet analizi de çıkarıldı. Buna göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; 2 bin 495 sözleşmeli personel bulunuyor.

Kısmi süreli sanatçıların sürekli sözleşmeli olarak istihdam edilmeleri durumunda yıllık ilave maliyet 243 milyon 331 bin 302 TL olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre; sözleşmeli kadroya geçecek personelin yıllık maliyeti 77 milyon 237 bin 280 TL olacak.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; vekil olarak görev yapanların memur kadrolarına atanmaları durumunda yıllık ilave maliyet 22 milyon 150 bin 292 TL olarak hesaplandı. (DHA)

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

ÖĞRETMENLER DE DAHİL

Bilgin, şöyle devam etti:

“Üstelik sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri ve sözleşmeli Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz.”

Düzenlemenin, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100’ünü kapsadığını ifade eden Bilgin, “Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme” diye konuştu.

Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız.”

KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeliye kadro çalışması kapsamındaki 50/D’li araştırma görevlilerinin, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) hazırlayacağı başka bir tasarıya dahil edileceği gerekçesiyle düzenleme kapsamından çıkarıldığını açıkladı. AA