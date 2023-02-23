Sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia’dan çarpıcı açıklama

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Enner Valencia’nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi çeşitli dedikodulara neden oluyor. Özellikle Güney Amerika takımlarının radarında olan Ekvadorlu oyuncuya birçok teklif geliyor.

FENERBAHÇE’NİN GOL MAKİNESİ

Sezon başında Jorge Jesus’un göreve gelmesinin ardından Enner Valencia’nın performansında gözle görülür değişimler oldu. Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 18 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız oyuncu rakip filelere 20 kez gol atmayı başardı.

Gol yollarında takımının en önemli silahı haline gelen Valencia, dört kez de asist yapma başarısı gösterdi. Süper Lig’de her 63 dakikada bir gole imza atan tecrübeli oyuncu bu alanda Manchester City’nin süperstarı Erling Haaland ile yarışıyor.

Enner Valencia bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkarken 23 gol ve dört asistlik bir performans sergiledi.

DÜNYA KUPASI’NDA DİKKATLERİ ÇEKTİ

Enner Valencia, Katar’da düzenlenen ve Arjantin’in finalde Fransa’yı geçerek mutlu sona ulaştığı Dünya Kupası’nda da mücadele etti. 2022 Dünya Kupası’nın açılış golünü atan 33 yaşındaki yıldız, ilk maçta ev sahibi Katar’ın kalesine iki gol, 1-1 berabere biten Hollanda maçında bir gol kaydederek toplamda üç gole imza attı.

Yıldız oyuncunun sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olması, Dünya Kupası performansının ardından diğer takımların iştahını kabarttı.

VALENCIA RESMEN AÇIKLADI

Yıldız oyuncu, Ekvador’da yayın yapan El Futbolero’ya açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki oyuncu, eski kulübü Emelec ile ilgili gelen soruya, “Evet, sormadan Emelec’e dönderdim. Kesinlikle, evet…

Önce sözleşmeye imza atar sonra da ne kadar ödemek istedikleri hakkında konuşurdum” şeklinde yanıt verdi.

‘EMELEC’E BORÇLUYUM’

2010 ile 2014 yılları arasında Emelec’te forma giyen burada gösterdiği performansla adını duyuran yıldız oyuncu, Emelec ile ilgili olarak ise, “Yurt dışına erken çıktığımı düşünmyorum. Ama tüm gelişimimi Emelec’e borçluyum. Bana profesyonel olarak oynama fırsatını onlar verdi.

O zamanlar, birçok kulüp benimle ilgilendi. Başkanla konuştum ve ona şampşyonluk kazanmadan ayrılmak istemediğimi söyledim. Sonra şampiyon olduk ve ayrıldım” ifadelerini kullandı.