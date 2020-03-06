S&P: Corona nedeniyle 6 ülke resesyona girebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), corona virüsü salgınının Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerin milli gelirlerinde toplamda 211 milyar doları silebileceğini açıkladı.

CNBC’nin aktardığına göre, Çin için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 5,7’den yüzde 4,8’e çeken kuruluş, salgın nedeniyle bu yıl Avustralya, Hong Kong, Singapur, Japonya, Güney Kore ve Taylan’ın ekonomik durgunluğa (resesyon) ya da durgunluğa yakın bir noktaya gireceğini öne sürdü.

HEM ARZ HEM TALEP ŞOKU YAŞANIYOR

İnsanların sokağa daha az çıktığını ve seyahat ettiğini, şirketlerinde devletlerin sınırlamaları ve çalışanların enfeksiyon riski nedeniyle üretimlerinde aksama olduğunu belirten kuruluş, hem arz hem de talep şoku yaşandığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, corona virüsünde dünya genelinde vaka sayısı 95 bini aşarken, ölü sayısı da 3 bin 280’e ulaştı. Çin dışında en çok vaka tespit edilen ülkeler, Güney Kore, İtalya ve İran olarak sıralanıyor.

Salgının tahmin edilenden daha uzun sürmesi durumunda Asya Pasifik bölgesindeki ekonomik etkisinin daha derin olacağını belirten S&P, hane halkları, şirketler, bankalar ve hükümetler dahil herkesin salgının olumsuz sonuçlarından etkileneceğini vurguladı.

İLGİLİ HABER Fitch: Corona nedeniyle kredi riski var, leasing ve faktoring şirketleri etkilenebilir

HAVACILIKTA GELİR KAYBI 113 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Milli gelirlerinin ortalama yüzde 10’u kadar turizm geliri olan ve Çinli turistlerin toplam içindeki payının yüksek olduğu Hong Kong, Singapur, Tayland ve Vietnam’ın salgından en sert etkilenecek ülkeler olduğuna dikkat çeken kuruluş, bu ülkelerin ayrıca, elektronik ve otomotiv sektörlerindeki tedarik zinciri risklerine karşı yüksek düzeyde duyarlı olduğuna işaret etti.

Öte yandan, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) dün yaptığı açıklamaya göre, salgın nedeniyle bu yıl dünyada hava yollarının toplam gelirinin 113 milyar dolar azabileceği, bunun da 2008’deki küresel finansal kriz sonrası en yüksek rakam olacağı tahmin ediliyor.

S&P, salgının ikinci çeyrekte önüne geçilmesi durumunda küresel ekonominin 2021’de tekrar toparlayabileceği öngörüsünde bulundu.

İLGİLİ HABER İşte en yüksek ve en düşük faizle borçlanan ülkeler