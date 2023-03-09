SP il başkanlığına saldırı

Millet İttifakı’nın son toplantılarına ev sahipliği yapan ve Cumhurbaşkanı adayının açıklandığı Saadet Partisi bazı kesimlerde büyük rahatsızlık oluşturdu. SP Karaman İl Başkanlığı’na kimliği belirsiz kişiler saldırı yaptı. Parti tabelası kırılırken, duvarların zarar gördüğü tespit edildi.

Parti binasının kapalı olduğu ve kimsenin olmadığı saatte gerçekleşen saldırı sonrasında herhangi bir kişinin yaralanmadığı açıklandı. Saadet Partisi Karaman İl Başkanı Yasim Koz, yapılan saldırıyı kınadı.

Koz, temiz siyaset ve sağduyu çağrısı yaparak “Türkiye’nin içine sokulmak istendiği siyasi ortam endişe verici. Bu yüzden temiz siyaset kararlığımızı sürdüreceğiz. Halkımız, siyasi şiddete en güzel cevabı inşallah sandıkta verecektir” dedi. Genel Merkez yöneticileri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla saldırıyı kınadı.