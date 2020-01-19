SP liderinden iktidara çağrı: Adalet olmadan hiçbir sistemi oturtamazsınız

Ankara’da yayın yapan Harman Radyo’da Hüseyin Bekar’ın hazırladığı programda SÖZCÜ’nün de sorularını cevaplandıran Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, millet ittifakında demokratik parlamenter sisteme dönüşün önemli rol oynadığını belirtti ve şunları söyledi:

SORGULAYICI GÜÇ

“TBMM, cumhurbaşkanını denetleyecek, yeri geldiğinde de sorgulayacak güçte olmalı. Parlamenter sisteme geçişle birlikte ülkenin tansiyonu da düşecektir. Mevcut sistem kutuplaştırmayla sebep oluyor. Bu sistem değişmediği takdirde huzur olmaz.”

İTİBAR EDİLMİYOR

Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ile Ali Babacan’ın kurması beklenen siyasi partinin de ülkemiz için önemli bir adım olduğunu anlatan Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları milli görüşten koparken prensiplerini ortaya koydular. Bunlar arasında adalet, toplumsal başarış, şeffaflık, liyakata önem verilmesi gibi konular vardı. AKP bunlardan uzaklaştı. AKP’den kopanlar da ayrılma gerekçeleri olarak aynı şeyleri söylüyor. Kanal üzerinden bir kutuplaştırma başladı. Bu kanala ihtiyaç olmadığı ortada. Aklı başında herkes bu projeye karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gereksiz tartışmayla toplumu meşgul ediyor. Ama artık millet eskisi gibi itibar etmiyor.”

SOSYAL KRİZ…

Ekonomik ve sosyal krizin çok derin olduğunu vurgulayan SP lideri Temel Karamollaoğlu, “Geri dönüşü olmayan yatırımlarla bu kriz atlatılamaz. Üretime yönelik yatırımlar yapılmalı. İşsizlik oranı yüzde 12 civarında bunların içinde genç üniversite mezunu işsiz oranı yüzde 26 olmuş. Bu korkunç bir oran. Sosyal kriz de almış başını gidiyor. Bu krizden çıkmak için hukuk ve demokrasinin tam olarak uygulanması lazım. Adalet olmadan hiçbir sistemi oturtamazsınız. Yolsuzluk, rüşvet, israf kural haline gelmiş. Denetim mekanizmasını çalıştırmazsanız bu daha da artar. Bugün ülkemizde denetim yok” dedi.