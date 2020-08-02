SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ilk insanlı uçuş görevini tamamlayan Crew Dragon uzay aracı Atlantik Okyanusu’nun Florida kıyılarına yakın sulara iniş yaptı.

NASA astronotları Bob Benhken ve Doug Hurley’i taşıyan Crew Dragon uzay aracı, daha önce hesaplandığı üzere TSİ 21.48’de Dünya’ya indi.

​Daha önce uzay aracının inmesi beklenen noktaya doğru Go Navigator kurtarma gemisi yola çıkmıştı. Astronotlar, uzmanlar kapsülü inceleyip gemiye çıkardıktan sonra kapsülden çıkabilecek.

Ardından UUİ’den Dünya’ya dönen Bob Benhken ve Doug Hurley muayene edilerek önce Florida’daki askeri üsse, ardından Houston’a götürülecek. Astronotlar, Dünya’ya iniş yaptıktan sonra iyi hissettiklerini bildirdi.

​Elon Musk‘ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından üretilen uzay aracı, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) işbirliği ile geçen mayıs sonunda Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılmıştı. Astronotlar UUİ’de iki ay boyunca görev yaptıktan sonra bugün Dünya’ya iniş yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan yaptığı paylaşımla astronotların Dünya’ya dönüşünü duyurdu. Trump paylaşımında ‘Astronotlar 45 yıl içinde ilk sıçrayışı tamamladı. Çok heyacan verici’ ifadelerini kullandı.

Astronauts complete first splashdown in 45 years. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

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