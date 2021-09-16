SpaceX’ten İlk Sivil Yolculu Uzay Uçuşu

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firmasının Dragon kapsülü ilk sivil yolcularıyla Çarşamba gecesi başarıyla fırlatıldı. Dragon kapsülü ikisi yarışma sonucu yolculuğa hak kazanan, biri sağlık çalışanı ve diğeri uçuşun sponsoru milyarder işadamı olmak üzere toplam dört kişiyle havalandı.

Dragon kapsülünde yolculuk eden ikisi kadın dört yolcu, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinden 160 kilometre daha yüksekte üç gün boyunca Dünya’nın etrafını turlayacak. Daha sonra kapsül haftasonunda Florida açıklarında Atlas Okyanusu’na inecek.

İşadamı Jared Isaacman, Temmuz ayında Virgin Galactic şirketinin kurucusu Richard Branson ve Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos’un kısa uzay uçuşlarının ardından bu yaz uzaya yolculuk eden üçüncü milyarder oldu. 38 yaşındaki Isaacman, servetini, henüz ergenlik çağındayken kurduğu e-ticaret şirketinden elde etmiş bir işadamı.

Diğer yolculardan biri çocukluğunda kemik kanseri geçiren ve tedavi gördüğü Tennessee eyaletinin Memphis kentindekiSt. Jude Çocuk Hastanesi’nde doktor yardımcısı olarak çalışan 29 yaşındaki Hayley Arceneaux.

Uzaya çıkan en genç Amerikalı

Arceneaux, hem uzaya çıkan en genç Amerikalı hem de uzaya bacağındaki titanyum protezle giden ilk kişi olma özelliğini taşıyor.

Uzay yolculuğu için yapılan çekilişin kazananları Washington eyaletinin Everett kentinden 42 yaşındaki veri mühendisi Chris Sembroski ve Arizona eyaletinin Tempe kentinde bir yüksek öğretim kurumunda eğitim görevlisi olan Sian Proctor oldu.

SpaceX’in California’nın Hawthorne kentindeki merkezinde çalışanlar, fırlatıcı roketin okyanusta bir platforma dik olarak inmesi de dahil olmak üzere uçuşun her aşamasında coşkuyla tezahürat yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet de Twitter’dan yazdığı mesajda “Profesyonel olsanız da olmasanız da, bir rokete bağlanıp uzaya fırlattığınızda, ortak bir noktamız oluyor’’ dedi.

Isaacman ise kapsülün yörüngeye varmasının ardından son 60 yılda 600’den az kişinin uzaya gittiğini söyledi, ancak ‘‘Bunu çok daha fazla kişi izleyecek. Kapı artık aralanıyor ve bu muhteşem bir şey’’ dedi.

Kapsül daha önce de yörüngeye gönderilmiş ve SpaceX’in NASA için uzay istasyonuna yaptığı ikinci astronotlu uçuşta kullanılmıştı. Tek önemli değişiklik, kapsülün uzay istasyonuna kenetlenme mekanizmasının bulunduğu uere büyük kubbeli bir pencerenin yerleştirilmesi oldu.

Kapsül sıradışı yüksekliğe çıktı

Kendisi de deneyimli bir pilot olan Isaacman, SpaceX’i, otomatik Dragon kapsülünü her zamankinden daha yükseğe gönderme konusunda ikna etti. Daha önce artan radyasyon ve diğer riskler nedeniyle buna mesafeli yaklaşan SpaceX ise güvenlik incelemelerinin ardından bu sıradışı yüksekliğe çıkmayı kabul etti.

Isaacman, uçuş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şimdi keşke onları daha yükseğe çıkmaya zorlasaydık. Eğer tekrar Ay’a, Mars’a ve ötesine gideceksek, o zaman konfor alanımızın biraz dışına çıkmalı ve bu yönde bir sonraki adımı atmalıyız” diye konuştu.

Uçuşun tüm masrafını üstlenen Shift4 Payments şirketinin sahibi milyarder Isaacman, uçuş için SpaceX’e ne kadar ödeme yaptığını açıklamadı.

Altı ay boyunca eğitim aldılar

Kapsül otomatik olsa da dört Dragon yolcusu, uçuş sırasında yaşanacak herhangi bir acil durumla başa çıkabilmek için altı ay boyunca eğitim aldı. Bu eğitim, santrifüj ve savaş uçağı uçuşları, SpaceX’in kapsül simülatöründe fırlatma ve yeniden atmosfere giriş pratiği ve Washington eyaletindeki Rainier Dağı’nda karda yorucu bir yürüyüşün dahil olduğu çeşitli egzersizleri içeriyordu.

Kalkıştan dört saat önce yolcular, SpaceX’in devasa roket hangarından çıkmadan önce şirketin kurucusu Elon Musk’la bir araya geldi.

SpaceX’in gelecek yılın başlarındaki bir sonraki özel uzay yolculuğunda emekli bir NASA astronotu, üç zengin iş adamına bir haftalık ziyaret için uzay istasyonuna kadar eşlik edecek. Rusya ise önümüzdeki birkaç ay içinde uzay istasyonuna bir oyuncu, film yönetmeni ve bir Japon iş adamını göndermeyi planlıyor.