SPD, Yeşil, Liberal koalisyonuna doğru: İşte Almanya’nın olası yeni hükümeti

Almanya’da seçimlerin üzerinden 20 günden fazla geçti. Sosyal Demokrat Parti – Yeşiller – Liberaller hükümeti çabaları sürüyor. Olası kabine belirlendi. CDU ise lider sorunu yaşadığı için hükümet kurma umutları iyice azaldı.

Ali GÜLEN

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin Yeşiller ve Liberaller (FDP) ile kurmak istediği üçlü koalisyon için çalışmalar sürüyor. Liderler, belirlenen koalisyon ekipleri ile çalışmalar sürdürüyor. Seçimde ağır yenilgi alan CDU’da ise kargaşa devam ediyor. CDU lideri Armin Laschet’in “Ayrılabilirim” sinyalinin ardından, değişim sinyalleri geliyor.

FDP: SERVET VERGİSİ OLMAZ

Hükümet kurma çalışmalarında en büyük sıkıntı ‘servet vergisi’ getirilmesinde. Yeşiller’in, zenginlere ek vergi önerisine Liberaller (FDP) kesinlikle karşı. Ayrıca kiraların kısıtlanması önerisi ile borçluluğun sınırlandırılması yine FDP tarafından kabul görmezken, emeklilik, aileye ek destek, iklim değişikliğine karşı önlemler, asgari ücret gibi konularda partiler anlaşacak gibi görünüyor. Yeşiller, Alman otobanlarında 130 kilometre hız sınırı ısrarından vazgeçebilir.

KABİNE BİR İHTİMAL BÖYLE OLACAK

Bu gelişmeler ışığında, Alman Bild gazetesine göre olası bir SPD – Yeşiller – Liberaller hükümeti için şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:

Başbakan: SPD lideri Olaf Scholz



Maliye Bakanı: Christian Lindner (FDP)

Dışişleri Bakanı: Graf Lambsdorff (FDP) ya da Annalena Baerbock (Yeşiller eşbaşkanı)

İçişleri Bakanı: Christine Lambrecht (SPD)

Ekonomi Bakanı: Robert Hebeck (Yeşiller) ya da Volker Wissing (FDP)

Savunma Bakanı: Lars Klingbeil (SPD) ya da Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP)

Sağlık Bakanı: Karl Lauterbach (SPD)

Çalışma Bakanı: Hubertus Heil (SPD)

Eğitim Bakanı: Saskia Esken (SPD) ya da Bettina Stark-Watzinger (FDP) veya Nicola Beer (FDP)

Aile Bakanı: Katrin Göring-Eckardt (Yeşiller)

Adalet Bakanı: Stefanie Hubig (SPD) ya da Katarina Barley (SPD)

Çevre Bakanı: Yeşiller’den bir isim. Eğer Ekonomi Bakanlığı’nı alamazsa Roberd Habeck olabilir.

Ulaştırma ve Trafik: Anton Hofreiter (Yeşiller)

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